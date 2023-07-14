Життя до "Барбі": у мережі з'явилися фото Марго Роббі до того, як вона стала дуже відомою

Марго Роббі, до того, як стати суперзіркою, винаймала квартиру разом із друзями і відвідувала дешеві нічні клуби.

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Нині 33-річна акторка Марго Роббі може похвалитися ролями в популярних фільмах, мільйонними статками, величезними гонорарами і всесвітньою популярністю. Але в британських ЗМІ з'явилися фото, які зображують зірку до того, як вона стала знаменитою. Про це пише Daily Star.

Це зараз Роббі живе в особняку в Лос-Анджелесі, вартістю в 2,1 мільйона доларів. А до 2016 року вона жила в Клепхемі, районі Південного Лондона, і винаймала квартиру з шістьма друзями в старому будинку, який вони іронічно називали "Садибою".

Вечори вони проводили в Infernos, дешевому нічному клубі. Сама Марго описувала його так: "Усі п'яні й такі спітнілі. Усі в безладді. На той час, як я добиралася до клубу, я вже мала настільки огидний вигляд, що ніхто не буде дивитися на мене двічі".

Однак варто пам'ятати, що в той час Марго Роббі вже прославилася. У 2013 році вона знялася разом із Леонардо Ді Капріо в голлівудському блокбастері "Вовк із Волл-Стріт". Але жити як кінозірка, вона не хотіла.

Марго Роббі та Лео Ді Капріо у фільмі "Вовк з Волл-стріт"

"Це були найкращі дні в моєму житті. Для мене місце, де ти живеш і чим займаєшся, має бути простим і зручним, інакше як вийде відпочити. Клепхем завжди був звичайним. Тебе там просто залишали в спокої і це ідеально мені підходило", — розповідала Марго.

Навіть після того, як 2017 року вона переїхала до Лос-Анджелеса, де вона зараз живе зі своїм британським чоловіком-продюсером Томом Акерлі, вона вела рішуче скромний, англофільський спосіб життя.

В інтерв'ю вона розповідала, що досі тримає в гаманці дві картки Oyster для поїздок у лондонському метро і обожнює реаліті-шоу ITV "Острів кохання". А на запитання, як вона опинилася не в найкращому готелі Лондона, пояснює, що завжди була самостійною і хотіла жити просто.

Марго Роббі народилася в Австралії і вона третя з чотирьох братів і сестер. Їхні батьки розлучилися. Тож вона рано навчилася піклуватися сама про себе.

"Якщо я хотіла чогось певного, я просто робила це сама", — каже вона. Марго навіть згадує, що коли їй у дитинстві потрібні були гроші, вона продавала іграшки свого брата.

Марго працювала прибиральницею, готувала сендвічі та була продавчинею в магазині для серфінгу. А коли вона захотіла стати акторкою, то просто вирушила в Мельбурн, де ночувала на диванах у друзів.

У 2008 році вона отримала першу роль Донни Фрідман у серіалі "Сусіди", який раніше поклав початок кар'єрі Кайлі Міноуг, Рассела Кроу і Гая Пірса.

"Я багато чим зобов'язана цьому серіалу. Це дало мені реальний шанс попрацювати над своїм ремеслом. Це була ідеальна підготовка для Голлівуду, і я навічно йому вдячна", — говорила Марго.

Після трьох років роботи в серіалі Марго переїхала до Америки 2011 року, де зіграла стюардесу в недовговічному телесеріалі Pan Am, а потім отримала свою проривну роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Вовк з Уолл-Стріт" про банкіра Белфорта, роль якого виконав Ді Капріо.

Марго запропонували роль дружини Белфорта, Наомі, коли вона вліпила Лео ляпаса під час прослуховування.

Трейлер фільму "Вовк з Уолл-стріт"

У 2014 році, граючи другорядну роль у фільмі "Французька сюїта" про Другу світову війну, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Акерлі.

У підсумку Марго, Акерлі та ще п'ятеро людей з лондонської знімальної групи так здружилися, що вирішили жити разом.

"Ми подумали: "Хіба не було б кумедно, якби ми всі жили разом?". Хтось сказав: "Але ви не живете в Лондоні", а я сказала: "Я ніде не живу. Я переїду", — розповіла актриса.

Марго Роббі з друзями по лондонській квартирі Фото: Instagram

Так вона і вчинила, підписавши договір про оренду нерухомості, обраної з міркувань доступності навіть для найнижчеоплачуванішого члена знімальної групи, за три дні до того, як рвонути на "Золотий глобус" до Лос-Анджелеса, де номінувався "Вовк з Уолл-стріт".

Роббі була настільки далека від світських тусовок, що якось, як вона сама розповідала, на якомусь прийомі базікала пів години з принцом Гаррі, думаючи, що це Ед Ширан.

Її колега по фільму "Легенда про Тарзана" Александр Скашгорд розповідав: "Вона жила в будинку з шістьма іншими людьми, у них було щось на кшталт братерства, а у вихідні вона виїжджала до Амстердама і спала на двоярусних ліжках у молодіжному гуртожитку, або на якийсь музичний фестиваль у північній Англії і спала там у наметі".

Сусіди по будинку так добре порозумілися, що 2015 року четверо з них — Роббі, Акерлі, Софія Керр і Джозі Макнамара — заснували продюсерську компанію Lucky Chap. Зараз її вартість оцінюють у 25 мільйонів фунтів стерлінгів, і її завдання полягає в тому, щоб "створювати жіночі історії".

Марго Роббі з друзями по лондонській квартирі Фото: Instagram

Компанія спродюсувала фільми "Я, Тоня" 2017 року, "Перспективна дівчина" з Кері Малліган у головній ролі 2020 року, і тепер "Барбі".

Марго Роббі і Том Акерлі успішно приховували свій роман і своє весілля. Лише в недавньому інтерв'ю Марго зізналася, що на її дівич-вечорі в Австралії був стриптизер у костюмі Гаррі Поттера, бо вона обожнює книжки Джоан Роулінг.

А вже у 2017 пара переїхала до Лос-Анджелеса. Але Марго все одно не надто часто розповідає про своє особисте життя і не збирається витрачати гроші на те, що, як вона каже, їй не потрібно. Утім, під час промо-туру "Барбі" вона дуже часто змінювала вбрання, щоразу одягаючись у стилі нової ляльки Барбі.

Також Фокус писав про кумедне явище, яке вже отримало назву "Барбенгеймер". 21 липня виходять два найочікуваніші фільми цього літа: "Барбі" і "Оппенгеймер" і глядачі хочуть поєднати емоції від двох максимально несхожих картин.