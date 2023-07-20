Мода на "Барбі": королева Данії Маргрете підтримала тренд на рожевий колір (фото)

83-річна королева припливла до своєї літньої резиденції на королівській яхті. "Рожевий" образ Маргрете доповнила білою сумочкою і зручними мокасинами.

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83-річна королева Данії Маргрете показала, що не чужа моді на рожевий колір, яка захопила весь світ після фільму "Барбі" з Марго Роббі. Королева продемонструвала чарівний рожевий костюм, зійшовши з трапа королівської яхти. Про це пише Daily Mail.

Королева Данії Маргрете вирушила у свою літню відпустку, яка, ймовірно, їй дуже необхідна після розладу в її родині. Королева з 1 січня 2023 року позбавила титулів принців і принцес своїх онуків, дітей другого сина, принца Йоахіма. Пояснюючи своє рішення, королева сказала, що нові титули дадуть змогу її чотирьом онукам від другого сина жити більш нормальним життям.

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Королева Данії Маргрете з'явилася в рожевому образі

У той час принц Йоахім публічно висловився проти рішення своєї матері, стверджуючи, що його діти постраждали і навіть зазнали цькування.

Данська королева була в рожевій сукні, жакеті та капелюсі, коли вона прибула в Сондерборг і зійшла з королівського корабля "Даннеброг", де її привітав мер міста Ерік Лаурітцен.

Образ вона доповнила білою сумочкою і зручними мокасинами, а також тростиною, яка їй необхідна віднедавна.

Королева Данії Маргрете з'явилася в рожевому образі Фото: Getty Images

Літні канікули вона проведе в королівській резиденції замку Граастен на півдні країни. Замок був побудований у 1700-7008 роках на березі мальовничого ставка.

На задньому дворі замку розташований Королівський сад із басейном і тенісним кортом.

Фото: Instagram detdanskekongehus

Замок Граастен — літня резиденція данських королів Фото: Instagram detdanskekongehus

На території замку проводять екскурсії для туристів, але тільки коли королівська сім'я відсутня.

Літні канікули королеви, які почалися на початку цього тижня, настали після важкого року для її сім'ї.

Відтоді принци розв'язали свою суперечку, проте принц Йоахім оголосив, що в серпні переїжджає до Вашингтона, США, щоб зайняти посаду в посольстві Данії в США. До цього він жив у Парижі.

Після проведення кризових переговорів члени королівської сім'ї Данії возз'єдналися на балконі Королівського палацу, щоб відсвяткувати 83-річчя королеви.

Привітати бабусю-королеву зібралися всі її онуки, і ті, що позбулися титулів, і ті, що його зберегли.