"Мертвий погляд": чому прибрали у сховище перший офіційний портрет Кейт Міддлтон

Перший королівський портрет Кейт Міддлтон 10 років тому написав Пол Емслі. І критики заявили, що він лякає "мертвим поглядом".

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Коли десять років тому публіці був представлений перший офіційний королівський портрет тоді ще герцогині Кембриджської, Кейт Міддлтон подякувала художнику Полу Емслі. Але критики рознесли портрет, назвавши його "повною катастрофою". А тепер портрет відправили в сховище Національної портретної галереї. Ймовірно, на прохання принцеси Уельської. Але це не точно. Про це пише Daily Mail.

Побачивши вперше свій портрет, Кейт Міддлтон була гранично ввічлива, сказавши шотландському художнику Полу Емслі: "блискуче, абсолютно приголомшливо".

Реакція Кейт Міддлтон на свій портрет Фото: Getty Images

Критики, однак, були менш люб'язні, описавши перший офіційний королівський портрет дружини принца Вільяма, як "жахливий". Також вони зазначили, що у Кейт на портреті "мертвий погляд", через що картина відверто лякає.

Але тепер стало відомо, що роботу відправили до сховища Національної портретної галереї, попри те, що це єдина сольна картина майбутньої королеви Великої Британії.

Портрет Кейт Міддлтон Фото: Wikipedia

Тепер на портрет можна подивитися "за попереднім записом в архіві".

Кейт Міддлтон є покровителькою галереї на Трафальгарській площі, і ширяться чутки, що вона, можливо, потай радіє, що роботу більше не виставлено на загальний огляд.

"Немислимо, щоб картину із зображенням Її Королівської Високості було видалено з поля зору публіки, не порадившись із нею. Це було б дуже неввічливо. Вона наш дуже цінний покровитель", — зазначило джерело.

Картина олією посідала чільне місце з моменту її відкриття 2013 року до 2018 року. Потім її надали для пересувної виставки по всьому світу, поки галерея не закрилася на ремонт вартістю 35 мільйонів фунтів стерлінгів 2020 року.

Коли минулого місяця принцеса знову відкрила галерею з великою помпою, на виставці залишилися тільки дві роботи з її зображенням: картина Джеймі Корет, на якій вона зображена поруч із чоловіком, принцом Вільямом, і фото Паоло Роверсі, зроблене на відзначення її 40-річчя 2022 року.

Картина Емслі з "мертвим поглядом", що викликала глобальні суперечки через те, що принцеса має вигляд, старший за свої роки, була не єдиним визначним королівським портретом, який зник після відкриття галереї.

Картину Нікі Філіппса 2010 року, на якій зображені принци Вільям і Гаррі в парадній формі домашньої кавалерії, було видалено з публічного огляду.

Це рішення викликало чутки про те, що галерея прагнула уникнути фотографування Кейт Міддлтон поруч із зображенням Гаррі, який публічно звинуватив її в тому, що вона конфліктувала з його дружиною Меган Маркл.

Галерея наполягає на тому, що принцеса не має жодного впливу на вибір робіт. "Рішення, що стосуються експонованих портретів, ухвалюються кураторською командою", — сказав представник галереї.

"З більш ніж 250 000 портретів, що зберігаються в нашій колекції, ми можемо показати тільки невеликий відсоток. Ми регулярно чергуємо виставлені портрети і позичаємо портрети з колекції іншим галереям і організаціям", — заявили в галереї.

Нагадаємо, для свого портрета з принцом Вільямом Кейт Міддлтон позувала в зеленій сукні та особливій брошці.