Hermès Birkin стала найбажанішою дизайнерською сумкою у світі

Сумка, названа на честь Джейн Біркін, посіла перше місце в рейтингу.

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Сумка Hermès Birkin стала найбажанішою розкішною сумкою у світі. Згідно з новими даними сайту Slingo, який ґрунтується на пошукових запитах Google та Instagram, саме Біркін на першому місці попри астрономічну ціну. За нею йдуть Louis Vuitton Neverfull і Gucci Marmont. Про це пише Hypebeast.

Hermès продовжує залишатися найбільш зажаданим постачальником розкішних сумок, згідно з даними, отриманими з пошукових запитів Google та Instagram, наданими Slingo. Birkin французького лейбла посідає перше місце в рейтингу найбажаніших дизайнерських сумок у світі: у період із 2020 до 2023 року середньомісячний пошук становив 159 208 запитів.

Гайді Клум та її жовта Hermès Birkin Фото: Getty Images

Навіть той факт, що сумка, названа на честь актриси і співачки Джейн Біркін, залишається дуже дорогою, її популярність не знижується.

Насправді за останні три роки сумка тільки стає популярнішою. У 2020 році цю знамениту сумку шукали в середньому 149 000 разів на місяць; а у 2023 році ця цифра зросла на 19% до 159 208 осіб.

Ціни на ексклюзивну сумку варіюються від п'яти до шести цифр, а найдоступніші моделі коштують не менше 10 000 доларів США. А однією з найдорожчих є Himalayan Birkin 30, зроблена зі шкіри крокодила і діамантів. Така була куплена минулого року за 450 000 доларів.

Цього місяця пошуки сумки різко зросли після смерті Джейн Біркін, яка померла у 76 років.

Джейн Біркін з іменною сумкою Фото: Getty Images

Слідом за Birkin звіт Slingo показав, що Louis Vuitton Neverfull посідає друге місце із середнім щомісячним пошуком 126 629, а сумка Gucci Marmont посідає третє місце з 82 375 середньомісячними пошуковими запитами.

Сумка Louis Vuitton Neverfull Фото: Instagram/Louis Vuitton

Сумка Gucci Marmont Фото: Instagram @gucci

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сумки Джейн Біркін. Актриса користувалася ними, а потім продавала на благодійних аукціонах. Всього таких сумок було п'ять і кожна з них зараз, напевно, коштує астрономічно дорого. Покупці унікальних сумок Джейн Біркін, вважають за краще не розповідати про знайдені скарби.

Тільки одна покупниця розповіла про те, як їй дісталася Birkin від Біркін.