У футболці та без штанів: Шерон Стоун позувала перед однією зі своїх картин
На чарівному знімку разом із зіркою позував її домашній улюбленець на прізвисько Бандит.
65-річна американська акторка Шерон Стоун поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографією, на якій постала тільки в одній футболці.
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На знімку, зробленому в її особняку в Беверлі-Гіллз, зірка "Основного інстинкту" позувала перед однією зі своїх картин на величезному полотні. В останні роки вона зайнялася живописом і отримала чудові відгуки, навіть влаштувавши виставку власних робіт.
Акторка була в білій подовженій футболці з принтом від Daniel, залишившись без штанів і босоніж. Чорні сонцезахисні окуляри і яскраво-червона помада завершили ансамбль зірки.
Поруч із Шерон сидів її домашній улюбленець, французький бульдог на прізвисько Бандит.
Нагадаємо, Шерон Стоун провела благодійний вечір Art House 2023, який пройшов у The Bowery в Нью-Йорку. За словами публіки, знаменита актриса на сцені розповіла страшну історію про одного зі своїх синів.
Також Фокус писав, що Шерон Стоун приголомшила шанувальників фігурою, позуючи в стильному зеленому бікіні від Dolce & Gabbana з чорним леопардовим принтом.