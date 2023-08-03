Знаменита модель прямувала на студію для запису свого подкасту.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала стильну літню сукню. Про це пише PageSix.

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Зірка подіумів і соцмереж прямувала до Sony Music Studios у Нью-Йорку, щоб записати свій подкаст. Під час виходу у світ Ратаковскі продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в елегантній білій сукні з принтом. Свій образ модель польсько-єврейського походження доповнила чорними чобітьми. Супермодель вважала за краще не вдягати жодних прикрас до свого ансамблю, натомість сховавши обличчя за великими чорними сонцезахисними окулярами.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Хоча вона відома тим, що ділиться відвертими фотографіями на своїй сторінці в Instagram для мільйонів підписників, Емілі також запустила свою власну лінію одягу і веде успішний подкаст High Low на Apple Podcasts. Її мемуари "Моє тіло" стали бестселером New York Times після виходу 2022 року.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі змінила зачіску посеред літа.

Також Фокус писав про варіант купальника на серпень 2023 року від Емілі Ратаковскі.