Герман Ларкін зняв Анджеліну Джолі для мексиканського Elle (фото)

Акторка позувала в білому сарафані на тлі підземної річки. В інтерв'ю журналістам Джолі розповіла про проєкт, покликаний захистити зникомий вид бджіл.

Related video

Світський фотограф Герман Ларкін опублікував нові знімки Анджеліни Джолі для мексиканського Elle. Американська акторка позувала в літньому білому сарафані на тлі підземної річки. Фотографії та інтерв'ю Джолі Герман Ларкін розмістив у себе в Instagram.

"Мексика з Анджеліною Джолі", — підписав фото Ларкін.

В інтерв'ю журналу, судячи з фотографій, Анджеліна Джолі розповіла про проєкт "Від жінок бджолам", у якому вона бере участь із 2021 року. Навесні акторка відвідала Мексику з гуманітарною місією, щоб більше людей дізналися про програму.

"Від жінок бджолам" — спільний проєкт ЮНЕСКО та парфумерного дому Guerlain. Він спрямований на збереження бджіл цивілізації майя, що вимирають і є найдавнішою породою бджіл у світі. Також завдання програми — розширити можливості місцевих жінок за допомогою їхньої роботи й навчити їх піклуватися про зникомі види.

Проєкт здійснюється в біосферних заповідниках ЮНЕСКО по всьому світу за підтримки Французької обсерваторії апіології (OFA). Анджеліна Джолі виступає "хрещеною матір'ю" цієї програми.

Варто зазначити, що актриса давно підтримує жінок і дітей, надаючи допомогу різним спільнотам по всьому світу. І хоча акторка припинила співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй 2022 року, вона, як і раніше, бере участь у різних гуманітарних проєктах.

У лютому 2023 року акторка поділилася артпроєктом через свої соціальні мережі, щоб привернути увагу до гуманітарної кризи, з якою стикаються жінки Ірану.

Фокус писав 1 серпня, що 48-річну американську акторку Анджеліну Джолі, останнім часом зайняту розв'язанням фінансових питань із колишнім чоловіком Бредом Піттом, помітили в Римі. Для виходу у світ знаменитість обрала вільний двобортний кремовий блейзер Chanel із вінтажними золотими ґудзиками й довгу білу спідницю. Елегантний ансамбль доповнили золоті сережки з діамантами, золотий браслет і каблучки.