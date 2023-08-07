Емілі Блант розповіла, яку культову роль у фільмах Marvel могла отримати

У 2023 зірка екрану зіграла дружину батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

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40-річна англійська акторка Емілі Блант розповіла, яку роль у фільмах Marvel могла отримати. Зірка екрану поділилася одкровеннями в подкасті Happy Sad Confused.

Дружина Джона Кразінські зізналася, що їй спочатку пропонували роль Чорної Вдови у кінематографічному всесвіті Marvel, персонажа, якого прославила Скарлетт Йоганссон.

Британська акторка зазначила, що втратила шанс зіграти супершпигуна, проте зрештою "краща дівчина отримала [роль]".

Емілі не змогла прийняти пропозицію через договірні зобов’язання зіграти головну роль у фільмі "Мандри Гуллівера" 2010 року.

Емілі Блант

Знаменитість, яка зіграла у фільмі "Оппенгеймер" дружину батька атомної бомби, також звернулася до чуток про кілька інших ролей у MCU, які їй нібито пропонували.

Скарлетт зіграла роль Чорної Вдови у фільмах "Залізна людина 2" 2010 року, "Месники" 2012 року, "Капітан Америка: Зимовий солдат" 2014 року, "Месники: Ера Альтрона" 2015 року, "Капітан Америка: Громадянська війна" 2016 року, "Месники: Війна нескінченності" 2018 року.

Скарлетт Йоганссон

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Вважається, що акторка заробила колосальні 80 мільйонів доларів за свою роль у франшизі Marvel.

Нагадаємо, Емілі Блант та Метт Деймон розповіли, що особливого в очах Кілліана Мерфі.

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