Дочка Емінема спровокувала чутки про проблеми з бойфрендом

На початку 2023 року стало відомо, що Гейлі Джейд та Еван Макклінток планують одружитися.

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Донька Емінема Гейлі Джейд трималася на відстані від свого нареченого під час нещодавньої вечірки. Про це пише Page Six.

27-річна спадкоємиця американського репера, яка оголосила про заручини з Еваном Макклінтоком у лютому 2023, завітала на виступ Metro Boomin. Однак інсайдер розповідає виданню, що заручена пара трималася на відстані одне від одного.

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"Гейлі прибула зі своїм нареченим і п’ятьма чи шістьма друзями до того, як на сцену вийшов Metro Boomin", — розповідає джерело.

"Вона сиділа між двома своїми подружками, а Еван стояв з іншого боку столу у VIP-секції клубу".

Гейлі Джейд та Еван Макклінток Фото: Instagram hailiejade

Хоча зіркова пара, можливо, проводила час зі своїми друзями, інсайдер зазначає, що "здавалося дивним", що вони лише обмінялися "кількома словами одне з одним" протягом кількох годин.

"Здається, у неї був не дуже піднесений настрій", — додає очевидець.

Раніше 27-річний Макклінток розповів, що отримав благословення Емінема одружитися на його спадкоємиці, яку він виховував разом із колишньою дружиною Кім Скотт.

Гейлі Джейд та Еван Макклінток Фото: Instagram hailiejade

Нагадаємо, Гейлі Джейд виходить заміж за свого давнього бойфренда.

Також Фокус писав про вечірку на честь заручин єдиної доньки Емінема.