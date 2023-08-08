Родина Бекхемів відпочиває в Канаді на яхті (фото)
12-річна Гарпер вперше покаталася на серфі.
Вікторія та Девід Бекхем відпочивають на яхті в Канаді. Знімками літньої відпустки багатодітна мама ділиться в Instagram.
"Найідеальніші кілька днів в Мускоці з прекрасними друзями (і так, це я і водні лижі)", — написала Вікторія.
Зокрема британська співачка та дизайнерка показала, як вони катаються на серфі та водних лижах.
Для відпочинку зірка соцмереж обрала total-black образ з чорною кепкою та масивними окулярами. Тим часом Девід, який обіймав дружину для фото, був у малинових шортах, демонструючи свої численні тату.
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12-річна Гарпер також була з батьками та позувала для фото в обіймах Девіда.
А Круз показався на відео в соцмережі Вікторії, демонструючи свої навички катання на серфі.
"Ти виглядаєш так круто", — написала зірка.
Загалом всі присутні члени родини Бекхем покаталися на серфі, а для Гарпер це був перший раз.
Нагадаємо, Девід Бекхем з меншим сином та Остіном Батлером підняли повалене дерево на дорозі в Канаді.
Також Фокус писав про подвійне побачення родини Бекхем та Лео Мессі з його дружиною в Маямі.