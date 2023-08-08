Тайка Вайтіті зізнався, що не освідчувався Ріті Орі

Зіркова пара зіграла весілля у серпні 2022.

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47-річний новозеландський режисер Тайка Вайтіті зізнався, що він не робив пропозицію Ріті Орі. Про це пише Vogue.

Вайтіті розповів про свої заручини зі співачкою албанського походження, зазначивши, що насправді це вона поставила найважливіше питання.

Режисер фільму "Тор: Любов і грім" згадав момент, як 32-річна Ріта Ора попросила його одружитися з нею рік тому.

"Вона зробила мені пропозицію, і я миттєво сказав "так", — сказав він виданню.

Ора зробила пропозицію режисеру під час їхньої відпустки в Палм-Спрінгс влітку 2022, всього за кілька тижнів до того, як пара одружилася на імпровізованій церемонії в їхньому будинку в Лос-Анджелесі у серпні.

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"Там було приблизно вісім людей — лише близькі друзі, родина та батьки в Zoom", — сказав Вайтіті.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті Фото: Getty Images

Англійська співачка обрала для важливого дня два образи від Тома Форда, спочатку одягнувши сукню з рюшами та глибоким декольте, а згодом прозорий топ з білим мереживним бюстгальтером і штанами.

А чоловік Ори був у костюмі Brunello Cucinelli в тонку тонку смужку.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті

Нагадаємо, Ріта Ора провела час з дітьми чоловіка.

Також Фокус писав про перші фото з таємного весілля Ріти Ори та Тайки Вайтіті.