Герой і автор бестселера "Вуличний кіт на ім'я Боб" знову може стати бездомним

Колишній вуличний музикант, який зустрічався з Кейт Міддлтон і став зіркою завдяки рудому коту, знову може опинитися на вулиці.

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Джеймс Боуен, вуличний музикант, який прославився після того, як його рудий кіт Боб врятував його від героїнової залежності, знову може стати безхатченком, оскільки йому не вдається встигати за стрімко зростаючими платежами за іпотекою за свій будинок вартістю 500 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Джеймс Боуен був наркоманом і виступав з гітарою в Ковент-Гардені. Він довгий час був безхатченком, але почав метадонову терапію і оселився в муніципальному житлі. У 2007 році він зустрів на ґанку будинку рудого кота з пораненою лапою. Кіт виявився безпритульним і прив'язався до Джеймса, тож він вилікував його і став всюди брати з собою. Кота він назвав Боб, на честь персонажа з серіалу "Твін Пікс".

Кіт на ім'я Боб і його господар

Через кота, який тепер залежав від нього, Джеймс перестав приймати наркотики. А його виступи з рудим котом на плечі стали популярними в соцмережах.

"Я вважаю, що все звелося до цієї маленької істоти. Вона прийшла і попросила мене про допомогу, і вона просила про мою допомогу сильніше, ніж моє тіло просило про саморуйнування. Він — причина, через яку я тепер прокидаюся щодня", — говорив Джеймс.

Трейлер фільму "Вуличний кіт на ім'я Боб"

У підсумку його історія привернула увагу журналістів газети Islington Tribune, а потім і літературного агента Мері Пакнос.

У співавторстві з Гаррі Дженкінсом Джеймс Боуен написав дві книжки "Вуличний кіт на ім'я Боб" і "Світ очима кота Боба", які стали бестселерами.

У 2016 році відбулася прем'єра фільму про Джеймса і його кота, яку відвідали принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлт він на прем'єрі фільму "Вуличний кіт на ім'я Боб" Фото: Getty Images

Кіт Боб помер 2020 року, проте Джеймс Боуен прихистив ще чотирьох котів і пса породи ши-тцу на прізвисько Чубі.

Тепер він каже, що ось-ось знову стане бездомним після того, як йому не вдалося встигнути за стрімко зростаючими платежами за іпотекою за будинок вартістю 500 000 фунтів стерлінгів.

"Мені довелося продати свій будинок, оскільки ставки за іпотечними кредитами злетіли до небес, і я більше не можу дозволити собі володіти цим будинком", — сказав автор бестселера.

"Проблема в тому, що мені не заплатять, поки я не залишу будинок порожнім. У мене навіть немає грошей на оренду тимчасового житла, поки я не знайду новий дім, а це значить, що я, мої чотири коти і Чубі опинимося бездомними 9-го числа, поки ми чекаємо грошей після виплати іпотеки", — поскаржився Джеймс.

44-річний Боуен звернувся онлайн по фінансову допомогу, пообіцявши віддати гроші, коли він отримає їх після продажу будинку.

Джеймс Боуен і Люк Тредевей, виконавець головної ролі у фільмі "Вуличний кіт на ім'я Боб" Фото: Getty Images

Хоч Джеймс і став зіркою після виходу книжок і прем'єри фільму, але після смерті кота Боба, він знову почав вживати наркотики і в підсумку розлучився зі своєю нареченою, полькою Монікою Гертес. Також він посварився з режисером Роджером Споттісвудом, який зняв фільм про його життя.

Нагадаємо, 8 серпня відзначався всесвітній день кішок, і Фокус розповів про найвідоміших котів, які з'являлися на екрані .