Проти Ліззо висунули нові звинувачення

За словами адвоката, не всі чергові претензії можуть трансформуватися в нові позови.

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Американська співачка Ліззо, яка буквально нещодавно висловилася на звинувачення проти себе з боку колишніх танцівниць, зіткнулася з новими неприємностями. Адвокат потерпілих Рон Замбрано сказав, що його фірма, що спеціалізується на трудовому праві, перевіряє нові звинувачення щонайменше від шести осіб, які раніше працювали з Ліззо, повідомляє NBS News.

За його словами, вони стосуються "сексуально зарядженого середовища" і невиплати зарплати співробітникам.

Юрист підкреслив, що не всі з нових претензій можуть дійти до суду:

"Деякі з заяв, які ми розглядаємо, можуть мати підстави для позову, але говорити про це ще занадто рано".

Першими позови проти Ліззо подали до Верховного суду округу Лос-Анджелес її колишні танцівниці Аріанна Девіс, Ноель Родрігес і Крістал Вільямс. Звинувачення в харрасменті, бодішеймінгу та створенні ворожого робочого середовища викликали розчарування серед прихильників Ліззо, а кількість відписок від неї в соцмережах перевищила 200 тисяч осіб.

Неясно, чи зашкодять звинувачення Ліззо, справжнє ім'я якої Мелісса Вівіан Джефферсон. Luminate, яка аналізує дані індустрії розваг і музики, повідомила в електронному листі, що з минулого вівторка до п'ятниці це мало вплинуло на її продажі, стримінг і трансляцію.

Ліззо випустила свій четвертий альбом минулого року, а її сингл "Pink", який з'являється в "Барбі" і є саундтреком до фільму, вийшов минулого місяця.

Fabletics, яка запустила торік разом із Ліззо бренд коригувальної білизни YITTY, метою якого є обстоювання "нормальності тіла" і "любові до себе", не відповіла на запит про коментарі.

Раніше Фокус писав, що Ліззо назвали хуліганкою і брехухою, проте за неї заступилася колишня дівчина Ілона Маска, канадська співачка Граймс.