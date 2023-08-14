Управління гнівом: 6 продуктів, які не можна їсти, якщо ви злитеся

Коли ви злитеся та відчуваєте стрес, слід уникати певних продуктів, які можуть ще більше погіршити або посилити ваш емоційний стан.

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Зв'язок між емоціями та продуктами, які ми вживаємо, істотний. Так само, як певні продукти можуть піднімати настрій і покращувати самопочуття, існують також продукти, що посилюють негативні емоції, наприклад, гнів. Коли ми злимося, важливо контролювати, що потрапляє до нашого рота. Ось 6 продуктів, яких слід уникати, коли ви злитеся, і ось чому. Про це пише Health Shots.

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Консультантка та сімейна терапевтка Арчана Сінгхал поділилася своїми думками про те, що можна та чого не їсти, коли злишся. Сінгхал каже: "Це звичайна звичка покладатися на їжу, коли ми злимося. Навіть коли ми ситі, ми все одно їмо. Тим не менш, ви маєте знати, що їжа, яку ви їсте, коли перебуваєте в стані стресу, наповнює вас швидше розумово, ніж фізично, що дуже погано для вашого здоров'я. Їжа в гніві призводить до переїдання, що не є здоровою звичкою. Це може спричинити проблеми з травленням, такі як діарея, здуття живота й кислотний рефлюкс".

Стимулятори

Фото: freepik

Продукти й напої, що містять стимулятори, такі як кофеїн, — кава, енергетичні напої, чорний чай і деякі газовані напої — можуть посилювати емоції та стимулювати нервову систему. Це потенційно може посилити відчуття занепокоєння, тривоги та дратівливості. Кофеїн також може заважати вашому сну, що ще більше впливатиме на настрій.

Солодощі

Фото: Freepik

Продукти з високим вмістом цукру, зокрема цукерки, шоколад, солодкі напої і десерти, можуть спровокувати різкі коливання рівня цукру в крові. Це може призвести до енергетичних збоїв, перепадів настрою та дратівливості. Надмірне споживання цукру також може негативно позначитися на загальному стані здоров'я та самопочутті.

Фаст-фуд

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Оброблені продукти й фаст-фуд часто містять велику кількість шкідливих жирів, добавок і консервантів. Вони можуть сприяти запаленню в організмі та порушувати баланс нейротрансмітерів, потенційно впливаючи на ваш настрій і емоційний стан. Зокрема, регулярне вживання оброблених продуктів і фаст-фуду може призвести до відчуття млявості й занепаду енергії, що тільки посилить гнів.

Алкоголь

Фото: Getty Images

Хоча деякі люди звертаються до алкоголю, щоб упоратися з гнівом або стресом, зазвичай рекомендується, навпаки, уникати його. Алкоголь є депресантом, який може погіршити судження й ухвалення рішень, послабити заборони та посилити негативні емоції. Вживання алкоголю також може порушити ваш сон, що призведе до підвищеної дратівливості й зниження емоційної стійкості.

Гостра їжа

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Гостра їжа може викликати тимчасове підвищення температури тіла та фізичну реакцію, подібну до реакції "бий або біжи". У деяких людей це може посилити почуття гніву або стресу. Також гостра їжа здатна провокувати дискомфорт травлення та ще більше посилювати почуття розчарування або роздратування.

Надмірна кількість оброблених вуглеводів

Фото: Getty Images

Продукти з високим вмістом рафінованих вуглеводів, як-от білий хліб, макарони та випічка, можуть спричиняти різкі стрибки рівня цукру в крові. Це може призвести до перепадів настрою, дратівливості й зниження емоційної стабільності, посилюючи гнів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.