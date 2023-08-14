Метт Деймон сходив у кіно з дружиною і трьома доньками (фото)

Голлівудський актор — справжній сім'янин, який не тільки проводить увесь вільний час із сім'єю, а й часто ходить із ними на світські заходи.

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52-річного американського актора Метта Деймона помітили біля кінотеатру в Байрон-Бей, Австралія, разом із дружиною Люсьяною і трьома доньками — Ізабеллою, Джією і Стеллою. Про це пише Daily Mail.

Метт мав стильний вигляд у кофті з довгими рукавами, темних джинсах і білих кедах. Свій образ він доповнив чорною кепкою, сонцезахисними окулярами та кількома браслетами.

Люсьяна обрала повсякденне вбрання, одягнувши яскраво-фіолетові штани та чорний кардиган. На голові аргентинської зірки були стильні сонцезахисні окуляри.

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Метт часто буває на австралійських берегах і 2021 року прожив шість місяців за містом зі своєю сім'єю, де знявся в останній частині фільму "Тор".

"Я так схвильований тим, що моя сім'я і я зможемо назвати Австралію своєю домівкою протягом наступних кількох місяців, — сказав Метт перед зйомками тоді. — Австралійські знімальні групи відомі в усьому світі своїм професіоналізмом і з ними приємно працювати, тому 14 днів карантину того варті. Австралія безперечно щаслива країна".

Регулярні поїздки до Австралії американського актора підігрівають чутки про те, що він збирається переїхати в Даун-Андер зі своєю сім'єю на постійній основі. Але, незважаючи на розмови про переїзд, Метт заперечує, що їде зі США.

Нагадаємо, Метт Деймон і його дружина Люсьяна Баррозо виховують 17-річну Ізабеллу, 14-річну Джію і 12-річну Стеллу. Крім того, він є вітчимом для Алексії, 24-річної дочки дружини актора від попереднього союзу з Арбелло Баррозо.

Метт Деймон із доньками Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Метт Деймон вивів своїх дочок на червону доріжку.