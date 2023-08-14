Мэтт Деймон сходил в кино с женой и тремя дочерьми (фото)

Голливудский актер — настоящий семьянин, который не только проводит все свободное время с семьей, но и часто ходит с ними на светские мероприятия.

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52-летний американский актер Мэтт Деймон был замечен около кинотеатра в Байрон-Бей, Австралия, вместе с супругой Люсьяной и тремя дочерьми — Изабеллой, Джией и Стеллой. Об этом пишет Daily Mail.

Мэтт выглядел стильно в кофте с длинными рукавами, темных джинсах и белых кедах. Свой образ он дополнил черной кепкой, солнцезащитными очками и несколькими браслетами.

Люсьяна выбрала повседневный наряд, надев ярко-фиолетовые брюки и черный кардиган. На голове аргентинской звезды были стильные солнцезащитные очки.

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Мэтт часто бывает на австралийских берегах и в 2021 году прожил шесть месяцев за городом со своей семьей, где снялся в последней части фильма "Тор".

"Я так взволнован тем, что моя семья и я сможем назвать Австралию своим домом в течение следующих нескольких месяцев, — сказал Мэтт перед съемками тогда. — Австралийские съемочные группы известны во всем мире своим профессионализмом и с ними приятно работать, поэтому 14 дней карантина того стоят. Австралия определенно счастливая страна".

Регулярные поездки в Австралию американского актера подогревают слухи о том, что он собирается переехать в Даун-Андер со своей семьей на постоянной основе. Но, несмотря на разговоры о переезде, Мэтт отрицает, что уезжает из США.

Напомним, Мэтт Деймон и его жена Люсьяна Баррозо воспитывают 17-летнюю Изабеллу, 14-летнюю Джию и 12-летнюю Стеллу. Кроме того, он является отчимом для Алексии, 24-летней дочери жены актера от предыдущего союза с Арбелло Баррозо.

Мэтт Деймон с дочерьми Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Мэтт Деймон вывел своих дочерей на красную дорожку.