Максим Галкін відреагував на смерть дівчинки після ракетного удару по Чернігову: мережа "вибухнула"

Під постом відомого російського гумориста з'явилися кардинально протилежні висловлювання.

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Відомий майстер гумористичного жанру, чоловік Алла Пугачової і визнаний у РФ іноземним агентом, Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram реакцію на смерть 6-річної дівчинки після російського ракетного удару по Чернігову. Свій пост він супроводив фотографіями місцевого театру, по якому влучила російська ракета, до і після події. Галкін висловив співчуття всім жителям обласного центру України, але численні коментарі, що з'явилися під постом, мають кардинально різну тональність. Одні коментатори підтримують Галкіна, інші ж традиційно згадують про те, як "бомбили Донбас".

"Сьогодні твій останній день"

"Ми не вибираємо час дитинства, ракети летять, сирени виють, а дитинство йде. Живе маленька людина, а цій маленькій людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде в тебе великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день", — написав Галкін.

Артист написав, що "дорослі дядьки" в РФ вважають загибель мирних жителів просто супутніми втратами.

"Чому дівчинка більше не посміхнеться? Немає сил дивитися на її посмішку. Я не можу навіть показати фото дівчинки. Адже це чиясь улюблена дівчинка", — написав артист.

Далі в тексті Галкін задається питанням, що за шлях обрала Росія і куди вона йде? Артист вважає, що "дядьку міністру" звичайно ж видніше.

"Цей дорослий дядько, який кнопочку натиснув, він може подивитися на посмішку, якої більше немає? Або він інтернетом не користується? Або користується, але нікому не говорить, так спокійніше", — написав Галкін.

Також, очікуючи скоріше за все, потік негативних коментарів, російський артист написав, що з'являться коментатори, які звинувачуватимуть його в тому, що він не згадав про інших дітей, загиблих, наприклад, у Палестині. Також Галкі припустив, що такі люди почнуть його звинувачувати в тому, що він намагається посварити людей, але це "їх заспокоює".

Галкін також написав, що він виступав у цьому театрі в Чернігові і вважає, що має свою живу душу.

"У цього театру душа жива і буде жити", — написав артист.

Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram реакцію на смерть 6-річної дівчинки після російського ракетного удару по Чернігову Фото: Скриншот

Що написали коментатори?

Звичайно ж під постом Галкіна з'явилося багато різних коментарів. Одні люди підтримали артиста, а інші висловили абсолютно протилежні точки зору.

"Дякую за підтримку", — написав один коментатор.

"А про Донбас що мовчав? Тому що солодко спав і жирно їв у Росії А зараз дивилася, прозрів, де тобі вигідно копійку зрубати, тим і підспівуєш", — йдеться в іншому коментарі.

Інші коментарі були, наприклад, такими:

"Україно, всі розсудливі люди Росії з вами! Росія, досить мовчати! Ми повинні зупинити диктатора Путіна будь-яким способом!!! Мир Україні! Свобода Росії!"

"А чому, коли Україна вбиває наших жителів у Росії на Донбасі, ти мовчиш? Коли кримський міст підривають і гинуть жителі із Санкт-Петербурга ти мовчиш?".

"Максиме, дякую Вам за ваші слова, за Вашу небайдужість!!! Господи, якби всі люди, що живуть у Росії, прозріли! Скільки ще має загинути?"

"Максиме, вже і Європа звинувачує Зеленського в тому, що відбувається в Україні. Подивимося, що і як ви будите говорити через 3 роки, і де ви будете".

"Співчуваю всім постраждалим сім'ям. Це жахливо. Бідна прекрасна Україна, як же тебе терзають у нас на очах. І як же серцю боляче, що ми нічого не можемо зробити з цим звірством. Максиме, спасибі за стійку позицію".

Ракетний удар по Чернігову

Нагадуємо, що станом на 20 серпня, внаслідок російського ракетного удару по Чернігову постраждало 148 осіб, згідно із заявою МВС України. У суботу, 19 серпня, російська ракета влучила в центр Чернігова. Унаслідок цього загинуло семеро місцевих жителів, серед них — одна маленька дівчинка. Зі 148 осіб, які дістали поранення — 15 дітей.