Мадонну в образі total black помітили в аеропорту із сином Девідом (фото)

Зірка повернулася додому після святкування дня народження в Лісабоні.

Related video

65-річна американська співачка Мадонна була помічена після прибуття в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Разом із нею був її 17-річний син Девід. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Для перельоту з Лісабона, де вона відсвяткувала свої 65 років скромною вечіркою в колі близьких друзів, знаменитість обрала стильний образ total black. Королева попмузики одягла темно-синю кофту, об'ємну чорну куртку-бомбер і мішкуваті чорні штани.

Мадонна доповнила ансамбль спортивними кросівками, чорним капелюхом і сонцезахисними окулярами. Зірка сцени завершила своє вбрання великою білою сумкою.

Її син мав стильний вигляд, одягнувши сині штани, білу футболку, синю кофту на блискавці та чорно-білі кросівки Adidas. Юнак ніс у руках дві дорожні сумки.

Нагадаємо, Мадонна відсвяткувала свій 65-й день народження в колі близьких на скромній вечірці в Лісабоні, де вона проживала з 2017 по 2020 рік. Зірка зупинилася в готелі Pestana Palace разом із друзями.

Раніше, в день народження Мадонни, Фокус писав про найвідоміших її коханих.