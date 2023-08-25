Стало відомо, хто є особистим стилістом Олени Зеленської

Перша леді України вже два роки співпрацює зі стилістом, яка допомагає їй підкорювати громадськість своїми образами.

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Після того, як 2019 року Володимир Зеленський став президентом України, на його дружину Олену Зеленську лягло чимало обов'язків, зокрема представляти країну на міжнародному рівні. У цій справі, безумовно, важливий зовнішній вигляд. На сьогодні практично кожен публічний вихід Олени закінчується обговоренням її вишуканого образу.

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Засновниця українського бренду Gunia Project Наталя Каменська, яка в минулому була співзасновницею і дизайнеркою Lake studio, почала працювати особистим стилістом першої леді України Олени Зеленської два роки тому. Про це вона розповіла в інтерв'ю українській редакції Elle.

Каменська поділилася, що на початку спільної роботи гардероб Зеленської був скромним і складався всього з кількох рейлів одягу та десять пар взуття. Вона також вважає дружину Володимира Зеленського "нетиповою клієнткою", однак у них склалися хороші робочі стосунки.

"Для мене в роботі головне — це синергія і комфорт. У спілкуванні з першою леді я зберігаю субординацію, але мені здається, що у нас дуже хороші та відкриті стосунки. У нас немає сварок, є обговорення різних точок зору", — зазначила стиліст.

Серед брендів-фаворитів Зеленської: Litkovska, Gasanova, Lake, AMG. У повсякденному житті вона віддає перевагу оверсайз-одягу, худому, джинсам і кедам.

Олена Зеленська у вишиванці AMG Фото: Olena Zelenska/Instagram

Також Каменська розповіла, що з початком повномасштабної війни гардероб першої леді змінився всього відсотків на десять.

"Відшиваємо одяг тільки для важливих поїздок, все інше — комбінуємо те, що є. Якщо ж ви запитаєте, чи змінився гардероб першої леді, я відповім, що він трохи переформатувався. Мені здається, ми додали більше суконь", — йдеться в інтерв'ю.

У Зеленської системний підхід до вибору одягу і смарт-гардероб, де речі вдало поєднуються між собою.

Нагадаємо, Олена Зеленська приміряла незвичайну вишиванку з чорними квітами.

Також Фокус писав про образи першої леді України під час візиту до Данії.