Денні Де Віто вперше за довгий час з'явився на публіці на трибунах US Open

Поєдинок між зірками тенісу Коко Гауфф і Лорою Зігемунд привернув на трибуни безліч селебріті.

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У США стартував тенісний турнір US Open і перший матч між Коко Гауфф і Лорою Зігемунд відвідали безліч знаменитостей. Про це пише Daily Mail.

Так, на трибунах бачили Барака і Мішель Обаму, Майка Тайсона з дружиною, Алека і Гіларію Болдвін, Анну Вінтур і навіть актора Денні ДеВіто, який вкрай рідко радує своїх шанувальників, з'являючись на публіці.

Гауфф не розчарувала шанувальників, подолавши важкий перший сет і здобувши перемогу з рахунком 3-6, 6-2, 6-4. Тенісистка вийшла до другого раунду турніру.

Як і Вімблдон, турнір US Open традиційно збирає на трибунах знаменитостей.

Так, Барак і Мішель Обама вийшли у світ без дочок і напружено спостерігали за поєдинком.

Подружжя Обама

Легендарний боксер Майк Тайсон з'явився на трибунах разом зі своєю дружиною Лакіхою Спайсер. До слова, він великий фанат тенісу і минулого року був на всіх 12 раундах Відкритого чемпіонату США.

Анна Вінтур, часта гостя тенісних турнірів, з'явилася на трибуні у своєму звичному образі — сонцезахисних окулярах і в елегантній блузі з квітковим принтом.

78-річний Денні Де Віто сидів поруч із колишньою олімпійською лижницею Ліндсі Вонн, яка дивилася матч зі своїм хлопцем Дієго Осоріо. Актор не надто часто з'являється на публіці, тож його візит став приємним сюрпризом для його шанувальників.

Денні Де Віто став зіркою дня

Музикант Сіл, колишній чоловік супермоделі Гайді Клум також був присутній на матчі.

Також чемпіонат відвідали актор Алек Болдвін і його дружина Гіларія.

Нагадаємо, актор тільки в травні почав виходити у світ. І тільки після того, як з нього зняли звинувачення у вбивстві оператора-українки Галини Гатчінс.

Він разом зі своєю дружиною, 39-річною Гіларією Болдвін відвідали весняний літературний гала-концерт PEN America 2023, який відбувся в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку.

Фокус раніше писав про те, що сталося на знімальному майданчику вестерна "Раст" (або "Іржа") 2021 року.

Алек Болдвін вистрілив зі зброї в бік знімальної групи і важко поранив Галину Гатчінс і режисера фільму Джоела Соуза. Галину доставили в госпіталь, де вона померла від отриманих поранень.