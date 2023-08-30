Міцний сон, гострий зір і молодість: 9 корисних властивостей винограду для здоров'я

Вживаючи виноград у сезон, ви зробите собі велику послугу, зміцнивши здоров'я та наситивши організм корисними вітамінами й мінералами.

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Виноград — улюблений фрукт багатьох людей: перекус для дитини, головний інгредієнт для напоїв дорослих, перлина ситних курячих салатів і сирних тарілок. А наявність величезної кількості сортів винограду та продуктів на його основі приносить вражаючу користь для здоров'я, адже цей фрукт багатий на антиоксиданти й поживні речовини, які підтримують імунітет, здоров'я мозку, очей і багато іншого. Тепер ви зможете ще більше насолодитися цими ягідками, знаючи, наскільки вони корисні для вас. Про це пише Real Simple.

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Крім апетитного смаку, можливо, одним із найпривабливіших аспектів цих фруктів є безліч переваг для здоров'я.

Містить антиоксиданти

Фото: Freepik

Якщо ви хочете заощадити лікарняні цього року, виноград обов'язково має бути у вашому продуктовому кошику. Він багатий на вітамін С і рослинні сполуки, включно з ресвератролом, кверцетином та антоціанами. Усі ці мікроелементи слугують антиоксидантами, зменшуючи запалення і захищаючи організм від вільних радикалів. Один з оглядів, проведених 2016 року, показав, що виноград ефективний у запобіганні раку завдяки своєму унікальному поживному профілю.

Підтримує зір

Виноград також містить фітонутрієнти лютеїн і зеаксантин — це рослинні пігменти сімейства каротиноїдів, які добре відомі тим, що покращують здоров'я очей. Лютеїн та зеаксантин особливо ефективні для зору, оскільки це єдині два каротиноїди, які дійсно накопичуються в сітківці. Це дозволяє їм боротися з віковими захворюваннями очей, включно з дегенерацією жовтої плями та катарактою.

Захищає серце

Фото: Freepik

Що стосується здоров'я серця, виноград також є чудовим джерелом вітаміну К, калію і, звичайно ж, рослинних сполук. "Виноград багатий на вітамін К, який відіграє важливу роль у згортанні крові", — пояснює Емі Девіс, доктор медичних наук, дієтологиня. Здорове згортання крові є ключем не тільки до загоєння ран, а й до запобігання пов'язаних із тромбами серцевих захворювань, таких як серцевий напад та інсульт.

Тим часом, "ресвератрол може поліпшити рівень холестерину і допомогти знизити кров'яний тиск", — додає Девіс. Дослідження також показали, що екстракт виноградних кісточок особливо ефективний під час лікування високого кров'яного тиску. Контроль рівня холестерину та артеріального тиску має першорядне значення для запобігання більш небезпечних наслідків серцево-судинних захворювань.

Підтримує здоров'я кісток

Коли йдеться про ріст та підтримання міцних кісток, тут задіяно набагато більше вітамінів і мінералів, ніж просто кальцій, якому приділяють усю увагу. І більшість із них знаходяться саме у винограді. Фактично, в цих ягодах ви знайдете вітамін К, вітамін С, мідь, калій і магній, які разом підтримують здоров'я кісток та зубів.

Природне джерело мелатоніну

Якщо у вас є якісь проблеми зі сном, виноград підійде вам як чудове природне джерело мелатоніну, основного гормону, що бере участь у регулюванні циклу сну і неспання. Це означає, що він корисний для підтримки вашої здатності засинати і спати, потенційно вирішуючи проблеми й різні порушення сну.

Здоровий обмін речовин

Ці соковиті фрукти також допомагають регулювати рівень цукру в крові та підтримувати здоровий обмін речовин. Огляд досліджень на тваринах та людях засвідчив, що ресвератрол знижує резистентність до інсуліну і покращує глікемічний контроль (здатність організму ефективно управляти рівнем цукру в крові). Поздовжнє дослідження за участю понад трьох мільйонів учасників показало, що споживання фруктів, особливо винограду, пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу.

Здоров'я мозку

Фото: Freepik

Наш мозок також може отримати користь від щоденного вживання винограду, насамперед через вміст у ньому ресвератролу, води та вітаміну B6. Ресвератрол пов'язаний з нейрозахисними механізмами, які допомагають запобігти нейродегенеративним захворюванням, включно з хворобою Альцгеймера. Виноград також на 80% складається з води, життєво важливого елемента для здоров'я мозку, що сприяє взаємодії клітин, виведенню токсинів і відходів з мозку і доставці поживних речовин у цей найважливіший орган.

Вітаміни групи B

Виноград містить велику кількість вітамінів групи В, пропонуючи значну кількість вітаміну B6, тіаміну і рибофлавіну. Хоча ми вже знаємо, що B6 підтримує роботу мозку, він також відіграє вирішальну роль у загальному здоров'ї нервової та імунної системи. Тим часом тіамін (B1) відіграє центральну роль у метаболізмі макронутрієнтів, а рибофлавін (B2) сприяє виробленню еритроцитів, імунній функції, а також загальному зростанню та розвитку.

Здорова та сяюча шкіра

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Виноград покращує та зберігає здоров'я вашої шкіри. Ресвератрол не лише допомагає зменшити запалення шкіри, а й захищає її від появи зморшок, ультрафіолетових променів і меланоми. Ця фантастична рослинна сполука навіть допомагає стимулювати вироблення колагену, що ще більше уповільнює ознаки старіння.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.