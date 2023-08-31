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Стиль життя

Серена Вільямс показала огляд дитячої кімнати новонародженої доньки (відео)

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Фото: Instagram @alexisohanian | Серена Вільямс стала мамою вдруге

Тиждень тому стало відомо, що в легендарної тенісистки народилася друга донька, яку назвали Адіра Рівер Оганян.

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41-річна американська професійна тенісистка Серена Вільям надала можливість прихильникам зазирнути в дитячу кімнату, яку вона підготувала для нового члена сім'ї, другої доньки Адіри. Про це пише Hello.

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На відео, яке опубліковано в офіційному каналі на YouTube Серени Вільямс, вона та її чоловік-підприємець Алексіс Оганян запросили глядачів оглянути кімнату, зроблену для малятка Адіри, яке народилося кілька тижнів тому.

Центральне місце в дитячій займає вражаюча корона, що височіє над ліжечком. Стіна за нею прикрашена пишним темно-червоним плюшем, доповненим аналогічним драпіруванням, що утворює над ліжечком балдахін. Приміщення, що відображає елегантність і комфорт, підкреслено скринею винного кольору, опудалом жирафа і навіть просторою гардеробною.

Цей складний і стильний дизайн розробила голландська фірма By Selina.

Відео Серени переносить шанувальників у минуле, показуючи моменти тритижневої давності, коли вона з нетерпінням чекала появи Адіри. У той час кімната, яка раніше була спальнею 5-річної Олімпії, перебувала на ранній стадії трансформації. Одягнена в шикарне вбрання для вагітних від Gucci, Серена влаштувала фанатам лише попередню екскурсію.

Нагадаємо, минулого тижня Серена оголосила про народження Адіри у зворушливому сімейному відео в TikTok, показавши світу її дівчинку. Ім'я Адіри, що має коріння на івриті, втілює в собі такі значення, як "благородний", "могутній" і "величний".