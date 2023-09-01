Арнольд Шварценеггер розповів про смерть свого близького друга і наставника

Актор повідомив про смерть Кіеші Ямадзакі, вмілого фехтувальника, який навчав його володіти мечем для зйомок у "Конані-варварі".

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Арнольд Шварценеггер повідомив про смерть свого друга і наставника Кіеші Ямадзакі, японського майстра бойових мистецтв, який навчав його володіти мечем для культового фільму "Конан-варварвар". Арнольд віддав данину поваги сенсею, який помер у 83 роки, і опублікував кілька архівних знімків. Про це пише Instagram.

"Я щойно почув новину про те, що мій сенсей Кіеші Ямадзакі помер. Він був чудовою людиною і фантастичним учителем. Він навчав мене фехтування і допоміг мати правдоподібний вигляд у ролі Конана-варвара. Коли я кажу, що ніхто не зробив себе сам, я маю на увазі саме це. Хто знає, чи домігся б Конан успіху, якби не сенсей Ямадзкі? Він зіграв важливу роль у моєму житті, був дорогим другом, і мої думки зараз з його сім'єю", — написав Залізний Арні.

Арнольд Шварценеггер і Кіеші Ямадзакі на зйомках "Конана-варвара" Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Кіеші Ямадзакі Кайчо був головним закордонним інструктором і президентом Japan Karate-Do Ryobu-Kai, організації, що займається навчанням і просуванням класичного японського карате. Він народився 16 серпня 1940 року в префектурі Чіба, Японія, і здобув ранню освіту в галузі бойових мистецтв у свого батька, який був учителем кендо.

Ямадзакі присвятив своє життя популяризації традиційного японського карате не тільки в Японії, а й у всьому світі.

Він багато працював у Голлівуді, його запросили, щоб навчити фехтування Арнольда Шварценеггера та інших акторів для зйомок у фільмі "Конан-варварвар" 1982 року. Він також виконав невелику роль одного з учителів Конана.

Нагадаємо, фільм 1982 року "Конан-варвар" режисера Джона Міліуса з Арнольдом Шварценеггером став тим фільмом, який зробив бодібілдера справжньою зіркою. Хоч у самому фільмі в Арні майже немає реплік, це не завадило картині стати культовою, а Шврценеггеру отримати безліч вигідних пропозицій.

Арнольд Шварценеггер і Кіеші Ямадзакі на зйомках "Конана-варвара"

Пізніше, беручи участь у передвиборчій кампанії Джорджа Буша, Шварценеггера представляли як "Конана-республіканця", а сам він зберігав меч Конана у своєму кабінеті, коли був губернатором Каліфорнії і часто з ним позував.

Шварценеггер був задоволений славою, яку йому принесла картина, і часто називав роль Конана "подарунком долі для своєї кар'єри".

Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер розповідав, хто міг зіграти Термінатора замість нього.