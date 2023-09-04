Дружина Ріші Сунака сходила до церкви в пальті за 60 тисяч гривень

Акшата Мурті продемонструвала елегантний стиль під час церковної служби, на якій були присутні король Чарльз і королева Камілла.

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Акшата Мурті відвідала церковну службу в Баломоралі в легкому зеленому пальті від Клер Мішевані за 1295 фунтів стерлінгів. На цій же службі був присутній король Чарльз напередодні першої річниці смерті покійної королеви. Про це пише Daily Mail.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і Акшата Мурті приєдналися до королівської сім'ї в Балморалі під час церковної служби.

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Коли Ріші Сунак вийшов зі свого Range Rover, щоб приєднатися до короля на недільній церковній службі в Балморалі, він був одягнений у стандартний темно-синій костюм, білу сорочку і краватку в тон.

Саме його дружина, гламурна спадкоємиця мільярдера Акшата Мурті, привернула загальну увагу, одягнувши нефритово-зелене пальто Claire Mischevani вартістю 1295 фунтів стерлінгів (понад 60 тисяч гривень).

Акшата Мурті та Ріші Сунак у Балморалі Фото: Getty Images

Сміливий образ вона доповнила капелюхом-трилбі Golborne вартістю 285 фунтів від модистки Джесс Коллетт і парою коричневих туфель на шпильці.

Прем'єр-міністр, машина якого слідувала за королівським кортежем до Крейті Кірк, приєднався до Чарльза і Камілли на традиційній службі, оскільки британці готуються відзначити рік від дня смерті королеви.

Король Чарльз, до речі, був одягнений у традиційний шотландський кілт.

Акшату Мурті все частіше називають "секретною зброєю" прем'єр-міністра, дружина Ріші Сунака славиться своїм елегантним стилем і харизмою.

Тож її поява в церкві Краті в Балморалі стала справжньою модною сенсацією. Тим паче, що Кейт Міддлтон, чиї вбрання зазвичай привертають увагу, на службі не було.

До короля Чарльза і королеви Камілли приєдналися принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс.

Також на службі була присутня леді Сьюзан Гассі, колишня фрейліна покійної королеви Єлизавети II.

Що відомо про Акшата Мурті

"Першу леді" Великої Британії зазвичай порівнюють з такими знаковими персонами, як Джекі Кеннеді, і подружжям колишніх прем'єр-міністрів, як-от Керрі Джонсон і Саманта Кемерон.

43-річна Акшата — справжня ікона стилю, яка поєднує недорогі бренди з рокошним вбранням.

Кажуть, що мати двох дітей звернулася за порадою щодо стилю до Ізабель Спірман, гуру зі зв'язків з громадськістю, яка раніше працювала неофіційним костюмером у місіс Кемерон під час її перебування Девіда Кемерона на Даунінг-стріт.

Кажуть, що Акшата Мурті багатша за короля завдяки її частці в 430 мільйонів фунтів стерлінгів в ІТ-імперії її батька, індійця Нараяни Мурті, який володіє компанією Infosys, що базується в Бангалорі.

А загальні статки прем'єр-міністра та його дружини становлять 730 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ріші Сунак зустрів свою дружину Акшату Мурті під час навчання в Стенфордському університеті в Каліфорнії.

Пара одружилася 2009 року на пишній церемонії в Бангалорі, а потім переїхала до Великої Британії 2014 року.

Ріші Сунак із сім'єю

Але Каліфорнія їм подобається, тож вони не продали свій пентхаус вартістю 5,5 мільйона фунтів стерлінгів у Санта-Моніці.

Прем'єр-міністр часто говорив про свою любов до цього американського штату, називаючи його "особливим місцем" для нього самого і його дружини.

Однак це також викликало проблеми. З'ясувалося, що в Сунака певний час усе ще була грін-карта США, поки обіймав посаду канцлера.

Це означало, що він мав право на постійне місце проживання у США і був зобов'язаний подавати податкові декларації у США — питання, що спонукало до подальшого вивчення статусу його дружини, тобто від неї не вимагалося платити британський податок на доходи за кордоном.

Але Мурті оголосила, що платитиме британські податки зі своїх іноземних доходів.

Коли Сунак і Мурті переїхали на Даунінг-стріт після недовгого перебування Ліз Трасс на посаді, це був перший випадок, коли сім'я вихідців з Індії зайняла резиденцію прем'єр-міністра.

Вони живуть за знаменитою адресою зі своїми двома маленькими доньками, 12-річною Крішною і десятирічною Анушкою.

Діти Ріші Сунака з бабусею

Акшату Мурті та її брата Рохана здебільшого виховували бабуся і дідусь за батьківською лінією, тоді як їхні мати і батько зробили кар'єру в галузі інженерії та науки.

Тоді як її батько Нараяна заснував Infosys і заробив свої статки, мати Акшати Судха стала першою жінкою-інженером, яка працювала на найбільшого індійського виробника автомобілів TELCO.

Акшата з раннього віку захоплювалася модою і згадувала, як мати сварила її за те, що вона приділяла більше уваги гламуру, ніж навчанню. Навіть її чоловік скаржиться, що в неї занадто багато вбрання і туфель.

Після закінчення школи вона переїхала до США, здобувши ступінь з економіки та французької мови в коледжі Клермонт Маккенна в Каліфорнії.

Вона продовжила навчання в Інституті дизайну і мерчандайзингу моди в Лос-Анджелесі, а потім переїхала до Стенфорда, де здобула ступінь MBA і познайомилася з Сунаком.

У перші роки спільного життя Мурті зробила кар'єру у сфері моди і 2007 року відкрила власний бізнес Akshata Designs, заснований на прославлянні індійської культури, пошуку і роботі з художниками у віддалених селах.

Однак її бізнес-проєкт зазнав невдачі і звалився всього через три роки.

Крім пентахуса в Каліфорнії, пара також володіє таунхаусом у Кенсінгтоні за 7 мільйонів фунтів стерлінгів, квартирою за мільйон фунтів у тому самому районі та особняком за 2 мільйони фунтів стерлінгів у виборчому окрузі Ріші Сунака в Йоркширі, де його прозвали "Махараджа Долин".

Ріші Сунак на Даунінг-стріт

Нагадаємо, раніше Фокус писав про знамениту резиденцію прем'єр-міністрів Великої Британії на Даунінг-стріт. Відомий будинок приховує в собі чимало секретів.