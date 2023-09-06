Дочку Джонні Деппа помітили на прогулянці з коханою (фото)

Дівчата насолоджувалися гарною погодою і компанією одна одної.

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Дочку Джонні Деппа і Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, помітили під час прогулянки з коханою в Лос-Анджелесі. Акторку та її супутницю, 26-річну американську співачку Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake, сфотографували в Західному Голлівуді, штат Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Купивши солодощі та напої в місцевій кав'ярні, 24-річна зірка серіалу "Ідол" та її супутниця були помічені на шляху до машини.

Лілі-Роуз була в оливково-зеленій футболці та чорній мініспідниці, що демонструвала її довгі стрункі ноги. Юна зірка уклала світле волосся хвилями і доповнила повсякденний ансамбль шльопанцями, сонцезахисними окулярами, кольє і парою золотих сережок.

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Тим часом її дівчина одягла білу футболку поверх молочної кофти з довгим рукавом, камуфляжні штани і чорні армійські черевики. Поки Депп потягувала холодну каву, Даніель вважала за краще випити кока-коли з бляшаної банки.

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп поділилася пікантними знімками з коханою.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп в ультракоротких шортах була помічена в обіймах коханої.