Меган Маркл сходила на концерт Бейонсе в компанії зіркових подруг

Схоже, герцогиня Сассекська фанатка Бейонсе, адже минулої п'ятниці вона також була на концерті співачки разом із чоловіком, принцом Гаррі.

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43-річна Меган Маркл була сфотографована на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі з акторкою Керрі Вашингтон і співачкою Келлі Роуленд. Про це пише Hello.

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Колишня акторка була присутня на стадіоні SoFi Stadium на третьому з трьох концертів Бейонсе в цьому місті в рамках її світового турне. Маючи стильний вигляд у срібній спідниці і чорному топі з коміром-бретелькою, дружина принца Гаррі розслабилася і насолоджувалася шоу в компанії дівчат.

Меган Маркл, Керрі Вашингтон і Керрі Роуленд Фото: Getty Images

Серед інших відвідувачів були Дайана Росс, Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Лорен Санчес і Джефф Безос.

Це не вперше, коли Меган проводить час з Керрі. Раніше дует був помічений на вечірці, організованій ELLE & Tod в Il Buco Alimentari & Vineria в Нью-Йорку ще 2013 року.

Раніше Фокус писав, що герцоги Сассекські сходили разом з друзями на концерт Бейонсе минулої п'ятниці. Уважні фанати помітили, що принц Гаррі одягнув жіночий піджак, щоб насолодитися шоу співачки з VIP-секції на стадіоні.