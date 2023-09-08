Ріанна анонсувала повернення лінії Fenty X Puma (фото, відео)

Дебют успішної колаборації відбувся 8 років тому.

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35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна, яка нещодавно стала мамою вдруге, повідомила у своєму Instagram-акаунті про перезапуск своєї колекції Avanti з Fenty X Puma.

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"Ми повернулися... знову представляємо Avanti", — підписала артистка пост і додала смайлик із футбольним м'ячем.

Рірі позувала у двох різних вбраннях — чорному і сірому — навколо декорацій, схожих на величезний розібраний футбольний м'яч. Волосся співачки було зачесане назад, а макіяж зроблений з переливчастими тінями для повік і ягідним блиском для губ.

Взуття нової колекції представлено в різних розмірах для чоловіків, жінок і дітей.

"Цього разу ми розширили наші творіння до дітей, тому що я егоїстично хочу, щоб мої хлопчики були в усьому, що ми з їхнім батьком носимо або створюємо, — сказала Ріанна Vogue. — Нам довелося розширити цю лінію на дітей, щоб уся сім'я могла взяти в цьому участь".

Кросівки Avanti є гібридом футбольних бутс King, що стали знаменитими футбольною зіркою Пеле 1968 року, і кросівок бренду Easy Rider. Взуття продається за ціною 160 доларів для дорослих, 95 доларів для дошкільнят і 80 доларів для немовлят.

Стильне взуття представлене в чорно-білому або сріблястому кольорі, має вінтажний шкіряний верх і гумову підошву. Fenty x Puma стартували ще 2015 року, і Ріанна назвала цей перезапуск "свого роду возз'єднанням сім'ї".

"Повернення в Puma як мами, у новому просторі, відкрило нові перспективи та ідеї", — додала артистка.

Раніше Фокус писав, що стало відомо, як Ріанна назвала другого сина.