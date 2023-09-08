Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не приєдналася до Вільяма в день смерті Єлизавети ІІ

8 вересня 2022 року після звісток про погіршення здоровʼя монарха королівська родина зʼїхалася до її літньої резиденції у Шотландії, проте Кейт Міддлтон там не було.

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Названа ймовірна причина відсутності Кейт Міддлтон у Балморалі у вересні 2022 року, коли померла королева Єлизавета ІІ. Про це пише People.

Принцеса Уельська не приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма та інших членів королівської родини під час поїздки до Шотландії 8 вересня 2022, в день смерті королеви Єлизавети.

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Бабуся принца Вільяма померла у своїй літній резиденції в замку Балморал на 97-му році життя. Хоча члени королівської родини поспішили приїхати, щоб побути поруч із королевою після того, як лікарі оголосили, що вони "стурбовані" її здоров’ям, Кейт Міддлтон залишилася вдома.

Ймовірно, цьому рішенню була практична причина: це був перший день навчання у школі для трьох дітей Вільяма та Кейт: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Початок нового семестру був особливо важливим для молодих членів королівської родини, оскільки вони вперше вступили до школи Lambrook School після переїзду сім'ї з Лондона до Віндзора влітку 2022.

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Королева Єлизавета ІІ Фото: Royal Air Force/Twitter

Принц Вільям тоді відправився в Балморал на літаку з принцом Ендрю, принцом Едвардом і його дружиною Софі.

Принц Гаррі також згодом приєднався до родини, проте без Меган Маркл. Повідомлялося, що саме король Чарльз ІІІ був проти присутності невістки.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія зворушливо звернулася до королеви Єлизавети ІІ через рік після її смерті.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон під час перших роковин смерті королеви Єлизавети ІІ.