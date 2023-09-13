Браян Остін Грін розповів про стан Шеннен Догерті, хворої на рак в останній стадії

За словами актора, він любить Шеннен "до смерті" і захоплюється її силою.

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52-річна американська акторка Шеннен Догерті, найбільш відома глядачам за серіалами "Беверлі-Гіллз 90210" і "Зачаровані", не один рік бореться з раком грудей і навіть на деякий час увійшла в ремісію. Однак у червні вона шокувала своїх шанувальників новиною про те, що онкологія четвертої стадії дала метастази в мозок, і показала процедуру опромінення, де шанувальники бачили, як зірка плаче. Її колега по цеху Брайан Остін Грін постійно на зв'язку з Шеннен і нещодавно розповів, у якому вона зараз стані, пише Herald Sun.

"Вона неймовірно жорстка людина. Якщо є хтось, хто міг би по-справжньому боротися з раком, то вона одна з них. Звичайно, це непроста ситуація, але я люблю її до смерті", — заявив він.

Браян і Шеннен знімалися в серіалі "Беверлі-Гіллз 90210"

Браян також розповів про свої проблеми зі здоров'ям після виступу на шоу The Masked Singer Australia. За його словами, все почалося з виразкового коліту, після якого у нього з'явилося запаморочення і неврологічні проблеми, що вплинули на його мову.

"Я не міг говорити, не міг ходити, не міг читати. Я не працював чотири роки", — розповів актор виданню.

Повертаючись до Догерті, нагадаємо, що її битва за життя розпочалася 2015 року, коли в неї діагностували рак молочної залози. Вона перенесла мастектомію, хіміотерапію та променеву терапію.

Лікарям вдалося ввести її в ремісію, проте за два роки хвороба повернулася в більш агресивній формі.

Натомість знаменитість запевняє, що її ще рано списувати з рахунків, і вона боротиметься до останнього. На своїй сторінці в соцмережі Шеннен показує етапи боротьби з хворобою і свої будні зараз. Актриса намагається по максимуму насолоджуватися кожним днем життя.

Раніше Фокус писав, що американські вчені з'ясували, як фізичні навантаження допоможуть запобігти раку грудей.