Коміка та ексчоловіка Кеті Перрі Расселла Бренда звинуватили у зґвалтуваннях.

Сам Рассел Бренд, відомий прихильник теорій змов, переконує своїх шанувальників у тому, що великі ЗМІ почали на нього "скоординовану атаку".

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48-річний британський актор і стендап-комік Рассел Бренд був звинувачений у сексуальному насильстві відразу чотирма жінками. Скандал розгорівся після того, як The Times, Sunday Times і Channel 4 опублікували документальний фільм — спільне розслідування про пригоди артиста в лихі 2000-ті. У проєкті, що охоплює період з 2006 до 2013 року, кілька жінок звинувачували його в жорстокій і хижацькій поведінці, включно зі зґвалтуванням, сексуальним насильством та емоційним насильством.

Одна жінка стверджує, що Бренд зґвалтував її без презерватива у своєму будинку в Лос-Анджелесі, а потім не давав піти. Потерпіла одразу звернулася в центр допомоги жертвам насильства, її історія задокументована. Ще одна позивачка розповіла журналістам, що Бренд зґвалтував її і потім погрожував подати до суду, якщо вона посміє комусь розповісти про це. Третя стверджувала, що зазнавала фізичного та емоційного насильства з боку шоумена.

Після виходу документального фільму Рассел на собі відчув, що означає скасування

Найбільше ж обурення викликала історія Аліси (ім'я змінили, щоб захистити приватність свідка), яка стверджувала, що Бренд домагався її впродовж трьох місяців, коли вона навчалася в середній школі, і їй було 16 років. Вона додала, що Бренд позбавив її цноти, був "стурбований" тим, щоб вона була "невинною і чистою", і часто називав її "Дитя". Під час одного зі статевих актів він душив її.

Щоб зустрічатися зі школяркою, Рассел нібито відправляв до навчального закладу службове авто, що належало ВВС.

"Коли я вперше скористалася нею, він сказав мені, що вона заброньована для того, щоб відвезти його на радіошоу, але замість цього його взяв друг, тому мені слід скористатися цією машиною", — розповіла вона The Times. Вона стверджувала, що одного разу шофер відвіз її з будинку Бренда до будинку її бабусі, а іншим разом та сама машина "забрала мене зі школи".

Спочатку BBC не взяла на себе зобов'язання проводити розслідування, але на тлі зростаючого протесту вчора ввечері вона змінила свою позицію, і її представник заявив, що вона "терміново вивчає ці проблеми".

"Документальний фільм і пов'язані з ним репортажі містять серйозні звинувачення, що охоплюють кілька років. Рассел Бренд працював над радіопрограмами BBC у період із 2006 до 2008 року, і ми терміново вивчаємо порушені питання", — підкреслив спікер.

Уже на початку розслідування ВВС з'ясувалося, що принаймні один старший керівник знав про скарги на коміка і, мабуть, відхилив їх.

Компанія Banijay UK, яка на початку 2000-х продюсувала програми Big Brother's EForum і Big Brother's Big Mouth, повідомила, що вона також "почала термінове розслідування" "дуже серйозних" звинувачень з боку колишніх працівників, що працювали разом із Брендом, коли він вів програми в період з 2004 по 2006 роки. Колишні співробітники вже заявили, що Бренд змушував їх "поводитися як сутенери", дізнаватися кількість жінок в аудиторії і передаючи їм записки від ведучого.

Після виходу документального розслідування й інші жінки виступили з історіями про те, як неналежно Рассел із ними поводився.

Поліція почала розслідування після виходу скандальної документалки

Після виходу фільму лондонська поліція почала розслідування звинувачень у сексуальному насильстві. Офіцери поговорили з The Sunday Times і тепер закликали всіх потенційних жертв висловитися. Наразі правоохоронці "не отримали жодних повідомлень" про звинувачення в сексуальному насильстві, детально описаних у статті або документальному фільмі.

Поліція Метрополітену має намір продовжити переговори з газетою і телекомпанією, щоб "забезпечити, щоб усі жертви злочинів, з якими вони розмовляли, знали, як вони можуть повідомити в поліцію про будь-які кримінальні звинувачення".

"Нам відомі повідомлення засобів масової інформації про серію звинувачень у сексуальному насильстві. Наразі ми не отримали жодних повідомлень із цього приводу. Ми говорили з Sunday Times у суботу, 16 вересня. Ми будемо й надалі звертатися до Sunday Times і Channel 4, щоб гарантувати, що всі жертви злочинів, з якими вони розмовляли, знають, як вони можуть повідомити поліцію про будь-які кримінальні звинувачення", — заявили в Скотленд-Ярді.

Реакція Рассела Бренда

Сам Бренд уже зробив перші заяви. На своїй сторінці в соцмережі артист спростував усі висунуті проти нього звинувачення і заявив, що це — "скоординовані атаки ЗМІ".

16 вересня, представляючи своє шоу "Біполяризація" в театрі "Трубадур Вемблі Парк", Рассел, проти якого вже здійнялася хвиля хейту і запустився маховик скасування, заявив:

"Я люблю вас. Я вас люблю. Дякую. Є деякі речі, про які я не можу говорити, і, сподіваюся, ви оціните, що я віддам вам усе, що в мене є".

На заході була помічена жінка з плакатом, на якому було написано: "Ми підтримуємо тебе, Рассел. Залишайся сильним. Залишайся вільним. Ми тебе любимо".

Перші наслідки

Channel 4 видалив зі свого веб-сайту всі програми, пов'язані з Брендом, включно з епізодами серіалів "Великий британський пиріг" і "Великий рот великого брата", у яких він брав участь.

Netflix закликали видалити його спеціальну комедію під назвою Re:Birth зі свого потокового каталогу. Через звинувачення Бренд був виключений з благодійної організації, що працює над припиненням насильства щодо жінок.

Рассел Бренд два роки був чоловіком співачки Кеті Перрі. Пара одружилася 2010-го, але вже 1012-го розлучилася.

Раніше Фокус писав, що легендарного боксера Майка Тайсона звинуватили у зґвалтуванні 30-річної давності.