Артем Пивоваров зупинив концерт: що сталося (відео)

Артист поспілкувався з юним глядачем свого виступу, якого розчулила пісня "Говори".

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32-річний український співак Артем Пивоваров зупинив свій концерт, коли побачив, що один з глядачів розплакався. Про це повідомляється на сторінці артистка в Instagram.

Уродженець Вовчанська зупинив виступ через сльози хлопчика, який втратив близьку людину.

"Пісня "Говори" була улюбленною композицією його близької людини", — зазначають представники співака.

Артист не зміг продовжити далі концерт і поспілкувався з хлопчиком.

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Виявилося, що юний глядач втратив на війні близьку людину, яка дуже любила цю пісню.

Пивоваров спробував заспокоїти хлопчика і сказав йому:

"Я відчував те саме. Головне, що людина, яку ти пам'ятаєш, вона залишила найкращі думки про себе. Це важливо. Тому що якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, швидше за все, ця людина була особливою і робила особливі речі у своєму житті".

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Артем Пивоваров

Зокрема Артем додав, що проявляти свої емоції — це нормально.

"Знаєш, кажуть, що чоловіки не плачуть, але це неправда. Твої мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції", — зазначив артист, який і сам не зміг стримати емоцій.

Підписники Пивоварова розчулилися від його вчинку: "люблю вас не тільки за вашу творчість, але й за вашу душу", "Це відео💔 Неможливо без сліз..", "як же ж це боляче усвідомлювати все".

Нагадаємо, Артем Пивоваров та пес Патрон записали спільний трек.

Також Фокус писав про саундтрек до мультфільму "Мавка" авторства Артема Пивоварова та Христини Соловій.