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Стиль життя

Майлі Сайрус кардинально змінила колір волосся

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Фото: Instagram @mileycyrus | Майлі Сайрус змінила колір волосся

Знаменитість повернулася до темного кольору волосся вперше за 10 років.

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30-річна американська співачка Майлі Сайрус, яка в підлітковому віці прославилася завдяки темним локонам, повернулася до свого природного кольору волосся. Відповідні фото зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Зірка сцени дебютувала з темно-каштановим кольором волосся в публікації, вітаючи дизайнера Сабато Де Сарно з його колекцією для Gucci.

"Вітаю вас із чудовим дебютним показом як креативного директора @Gucci 🖤, — сказала вона про Де Сарно, який обійняв цю посаду в італійському будинку моди в січні. Ваше приголомшливе серце було видно в кожному стібку. Я люблю вас і так пишаюся.

У каруселі фотографій Сайрус позує в чорному пальто зі срібним ланцюжком на шиї і тримає в руках червону сумку Horsebit від модного бренду. Шанувальники співачки, яка стала блондинкою 2012 року, написали безліч коментарів, похваливши її образ.

Нагадаємо, Майлі Сайрус продемонструвала фігуру в чорному бікіні на пляжі.

Також Фокус писав, що Майлі Сайрус зізналася, коли зрозуміла, що розлучиться з Ліамом Гемсвортом.