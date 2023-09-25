Майли Сайрус кардинально сменила цвет волос

Знаменитость вернулась к темному цвету волос впервые за 10 лет.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус, которая в подростковом возрасте прославилась благодаря темным локонам, вернулась к своему естественному цвету волос. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Звезда сцены дебютировала с темно-каштановым цветов волос в публикации, поздравляя дизайнера Сабато Де Сарно с его коллекцией для Gucci.

"Поздравляю вас с прекрасным дебютным показом в качестве креативного директора @Gucci 🖤, — сказала она о Де Сарно, который занял эту должность в итальянском доме моды в январе. Ваше потрясающее сердце было видно в каждом стежке. Я люблю вас и так горжусь.

В карусели фотографий Сайрус позирует в черном пальто с серебряной цепочкой на шее и держит в руках красную сумку Horsebit от модного бренда. Поклонники певицы, которая стала блондинкой в 2012 году, написали множество комментариев, похвалив ее образ.

Напомним, Майли Сайрус продемонстрировала фигуру в черном бикини на пляже.

Также Фокус писал, что Майли Сайрус призналась, когда поняла, что разведется с Лиамом Хемсвортом.