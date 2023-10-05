Померла мама співачок з дуету Анна-Марія, яка працювала на окупаційну владу Криму

Лариса Опанасюк була "омбудсменом" у Криму з 2019 по 2023 роки. Її разом з чоловіком внесено до бази "Миротворця".

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У Криму померла мати співачок з дуету Анна-Марія Лариса Опанасюк, яка працювала на окупаційну владу РФ. Про це повідомляють кримські ЗМІ.

Як відомо, матері артисток не стало в сімферопольській лікарні імені Семашка після боротьби з хворобою. Вона пішла із життя у віці 60 років. 26 грудня 2023 їй мало виповнитися 61. Прощання з Ларисою Опанасюк заплановане на суботу, 7 жовтня.

Жінка обіймала посаду віцепрем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова та "омбудсмена" з 2019 по 2023. У травні вона нібито звільнилася за власним бажанням.

Окрім того, Лариса Опанасюк має нагороду "За повернення Криму", яку отримала у травні 2014 року.

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Камалія та Анна-Марія виступили перед українськими захисниками та захисницями (фото)

На Instagram-сторінці жінки зазначено, що вона "вповноважена з прав людини в Республіці Крим".

Фото: Скриншот

За свої вчинки та діяльність в окупованому Криму Опанасюк занесли в базу "Миротворець". Туди ж потрапив і її чоловік Олександр.

"Порушивши присягу судді та законодавство України, після анексії Криму Росією перейшов на службу до окупантів як суддя. У зв'язку з цим Генпрокуратурою України щодо нього розпочато кримінальне провадження згідно зі ст. 111 ч. 1 (державна зрада)", — зазначають на сайті "Миротворця".

Щодо доньок померлої, співачок Анни та Марії Опанасюк, то вони наразі не прокоментували смерть матері, яка залишалася в Криму. Зірки, яких визнали Заслуженими артистками Республіки Крим, публічно підтримують Україну та виступають перед українськими захисниками та захисницями.

У лютому 2019 року вони брали участь у Нацвідборі на "Євробачення". У той період співачки потрапили у скандал, коли не змогли прямо відповісти на запитання про Крим під час інтервʼю Роману Скрипіну.

Нагадаємо, пішла із життя мама Кузьми Скрябіна у віці 76 років.