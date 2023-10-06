Актриса Кейт Гадсон показала грайливий образ, опублікувавши нову фотографію (фото)

Актриса Кейт Гадсон розмістила фото, на якому вона позує в чорному купальнику з мереживними вставками.

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Американська акторка і модель Кейт Гадсон продемонструвала свою грайливу, яскраву індивідуальність на останній світлині, яку опублікувала на сторінці в Instagram.

44-річна акторка розмістила фото, на якому вона позує в чорному купальнику з мереживними вставками. Однак справжнім шиком стали її туфлі на підборах із блискучими срібними деталями, що підкреслюють сяйво, а також легкий макіяж із додатковими відблисками. Голову вона обгорнула рушником. З прикрас зірка одягла намисто і сережки.

Кейт тримала келих для мартіні, наповнений її власною алкогольною маркою King St. Vodka, лежачи у своїй розкішній ванні на ніжках із золотими ніжками, золотим душем і змішувачами.

"Переосмислення бару в Національний день горілки", — написала вона під своїм зображенням.

Фанати швидко почали співати їй дифірамби в розділі коментарів:

"Ви просто супер!";

"О, занадто мило! Я візьму мартіні Lemon Drop!!!";

"Гламурне купання, я бачу", і четвертим: "Привіт, чудова!";

"Приголомшлива красива леді";

"Хочу, щоб ваша горілка була доступна в Канаді";

"У житті немає абсолютів — тільки горілка";

"Ти просто бомба!".

Що відомо про Кейт Гадсон

Кейт Гадсон — американська актриса, а також модель. Народилася 19 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі, США. Уперше Кейт з'явилася в кіно 1998 року у фільмах "Пустельний сум" Моргана Фрімана і "Річка Рикошет".

Вона відома ролями, які зіграли у фільмах: "Рок на Сході", "Нестерпні леді", "Панда Кунг-Фу 3", "Глибоководний горизонт", "Маршал", "Мона Ліза і кривавий місяць".

Нагадаємо, Кейт Гадсон в епізоді подкасту "Table for Two" розповіла, що хоче весілля зі своїм коханим, проте масштабного планування поки що немає.