Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розповів, як зміг схуднути за літо на 15 кілограм

За словами Михайла Ясинського, він перейшов на інтервальне голодування, відмовився від цукру, мучного та алкоголю.

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Знаменитий український продюсер, засновник Secret Service Entertainment Agency музичний експерт Михайло Ясинський похизувався новою фізичною формою. У Facebook він розповів шанувальникам, що за літо схуд на 15 кг і показав своє нове фото.

"Трохи новин. Скинув 15 кг вісциляру, підстриг вуса, закрив офіс на Жилянській. Зайве — непотрібне. Непотрібне — зайве. Планував на цей момент відкрити плани на майбутнє, але Всесвіт усмішкою нагадує, що краще відкривати вже трохи більше, ніж плани", — підписав знімок Ясинський.

Допитливі фани поцікавилися у продюсера, як йому вдалося позбутися зайвих кілограмів. За словами Ясинського, він перейшов на інтервальне голодування, почав правильно харчуватися і займатися спортом.

"Інтервальне харчування, без цукру, мучного, алкоголю, жирного, багато білку, сон не пізніше 24, краще до 23, не менше 8 годин спати, 1 година швидкої ходьби на день, 3 рази на тиждень зал", — поділився Ясинський.

Підписники під його дописом залишили такі коментарі:

"Ти прекрасний! А тепер іще і стрункий";

"Михайло, гарно виглядаєте! Творчих злетів у Вашому житті!";

"Правило мандрів — якщо щось зкинув — звільнив місце для нового";

"То не вісцерал, то вуса такі важкі були..))";

"Вісциляр – це якийсь наркотичний засіб?".

Нагадаємо, учений назвав 3 прості способи прискорити метаболізм. Через те, як відбувається обмін речовин в організмі людини, залежить те, чи перетвориться споживана їжа на приплив енергії та сил, чи стане причиною появи зайвих кілограмів.