Меган Маркл повторила образ своєї героїні із серіалу "Форс-мажори" (відео)

Переставши зніматися в кіно, Меган почала віддавати перевагу більш об'ємним речам, у яких комфортно.

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41-річна дружина принца Гаррі й колишня американська актриса Меган Маркл повторила образ своєї героїні з серіалу "Форс-мажори" Рейчел Зейн у новому відео, пише Hello.

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У ролику, створеному спільно із Fischer House і Invictus Games, Меган випромінює корпоративну елегантність, демонструючи блузку в смужку в поєднанні з гладкою чорною спідницею-олівцем і туфлями на шпильці. Вона впевнено звернулася до ветеранів, ще раз продемонструвавши своє вміння поєднувати стиль і зміст.

У юридичній багатосерійній драмі "Форс-мажори" Меган грала помічницю юриста. Її героїня Рейчел найчастіше з'являлася в офісі в строгих блузах у поєднанні з прямими спідницями. Ансамбль завершували човники на шпильці і розпущене волосся.

Меган Маркл в образі Рейчел Зейн Фото: © USA Network

Після того, як Меган стала нареченою принца, вона пішла із серіалу, проте її колишній колега по проєкту Патрік Дж. Адамс досі ностальгує за минулими часами. Минулого місяця він поділився закадровими знімками зі знімального майданчика, розкриваючи вічне почуття моди Меган. Щоправда, потім актор видалив пост.

Герцогиня Сассекська любить діловий стиль Фото: Скриншот

Обговорюючи вибір гардероба героїні Меган Рейчел, художниця з костюмів шоу Джолі Андреатта розповіла:

"Нам з Меган сподобався одяг Рейчел... Створюючи образ Рейчел, я нагадувала дитину в кондитерській".

Однак закадровий стиль Меган тяжіє до більш розслабленої атмосфери.

"На шоу я ношу речі, які дуже облягають тіло. Саме тому мені приємно мати речі, в яких трохи легше дихати", — зізналася Маркл. Саме тому Меган часто обирає струмливі шовкові спідниці, сукні-сорочки та костюми з широкими штанами для своїх публічних виступів.

Однак на Іграх нескорених 2023 року, що проходили в Дюссельдорфі, герцогиня Сассекська приголомшила присутніх на церемонії закриття.

Меган і принц Гаррі на Іграх нескорених Фото: Getty Images

Одягнена в чарівну відверту сукню смарагдового відтінку від Cult Gaia, вона привернула увагу своїм вирізом без бретелей і хитромудрим вирізом з квітковим візерунком. Її образ доповнили туфлі на підборах тілесного кольору і витончений низький пучок. Примітно, що герцогині вдалося здійснити це приголомшливе перетворення без допомоги перевіреної команди, оскільки вона вирішила особисто опікуватися своїм стилем протягом усієї поїздки.

Раніше Фокус писав, які пальта любить носити Меган Маркл.