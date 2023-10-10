Пише про шанувальників і бали: щоденник прапрабабусі принцеси Діани виставили на аукціон
У щоденнику Аделаїда Горація Елізабет Сеймур записувала імена тих, з ким танцювала і бали, які відвідувала.
На аукціоні продадуть цікавий історичний документ — щоденник світської левиці Аделаїди Горації Елізабет Сеймур, прапрабабусі принцеси Діани. Адлаїда вела його, коли почала виходити у світ і відвідувати бали. Про це пише Daily Mail.Важливо
Аделаїда Горація Елізабет Сеймур була членкинею еліти вікторіанської Великої Британії, яку запрошували на незліченні бали, бенкети та зібрання під час "Лондонського сезону".
Будучи привабливою 19-річною дівчиною, яка народилася в аристократичній родині (вона була прямим нащадком Джейн Сеймур, третьої дружини Генріха VIII), вона була представлена вищому суспільству Лондона і шукала собі чоловіка.
І, судячи з її мемуарів, у неї не бракувало потенційних наречених, які вальсували з нею в бальних залах деяких з найкращих лондонських резиденцій навесні 1844 і 1845 років.
Аделаїда записувала дату і місце кожного заходу, який вона відвідала, ім'я господаря балу і всіх чоловіків, які запрошували її на танець.
Вона також дала короткі коментарі з приводу деяких балів.
Наприклад, описуючи бал мадам Сент-Олер від 2 травня 1844 року, вона написала: "Жахливо тісно, і до бальної зали можна було потрапити тільки дуже пізно".
Однак бал герцога Девонширського в Чизвік-гаусі 17 травня вона знайшла "чарівним".
На більшості заходів Аделаїда танцювала кадрилі та вальси, а серед її видатних партнерів були різні лорди та "принц Едвард".
Аделаїді довелося чекати 10 років, перш ніж вона вийшла заміж за віце-адмірала Фредеріка Спенсера, 4-го графа Спенсера.
Їхнім правнуком був Джон Спенсер, восьмий граф Спенсер, батько принцеси Діани.
Блокнот, який Аделаїда назвала "Бали і мої партнери 1844-45", випав з іншої книжки, купленої колекціонером антикваріату Пітером Гоуном близько 40 років тому.
Гоун нагадав, що продаж книжки був пов'язаний з Бегшот-парком, нинішнім будинком принца Едварда, герцога Единбурзького, і Софі, герцогині Единбурзької.
Відтоді він зберігав його у своїй лондонській квартирі. Його справжнє значення стало відомо тільки зараз, коли він готується продати з аукціону частину вмісту своєї квартири.
Мімі Коннелл Лей з аукціонного дому Lay's Auctioneers у Пензансі, Корнуолл, досліджувала невеликий буклет і встановила особу його автора.
Вона сказала: "Я ніколи раніше не бачила нічого подібного. Це прекрасний і захопливий запис усіх балів, які вона відвідувала, танців і, звісно ж, партнерів, з якими вона танцювала. Усе це відбувалося під час "лондонського сезону" у вікторіанській Британії, коли майже щодня відбувалися бали. Це схоже на щось із "Розуму і чутливості", тільки це було реальне життя. Очевидно, що в Аделаїди Сеймур були дуже хороші зв'язки, тому що її запрошували на багато з цих заходів".
Також Мімі Лей зазначила, що юна Аделаїда, мабуть, була дуже гарна собою, тому що вона танцювала з багатьма "селебріті" того часу.
Блокнот вона, судячи з усього, зробила сама.
"Він крихітний, приблизно 10 на 11 см. Вона розрізала аркуші паперу і зшила їх разом. Усього там, напевно, сторінок 20", — зазначили в аукціонному домі.
1845 року прапрабабуся принцеси Діани відвідала 44 бали, чотири сніданки і три чаювання, танцювала 373 рази, зокрема 134 вальси і 118 польок.
На останній сторінці буклету Аделаїда підрахувала всі бали, на яких вона побувала. За 1844 рік вона сходила на 32 бали і танцювала 291 раз.
Серед чоловіків, з якими вона танцювала, були лорд Вустер, лорд Нортленд, лорд Керзон і Леопольд Пейджет.
Двоє останніх чоловіків, мабуть, змагалися за прихильність Аделаїди, оскільки їхні імена неодноразово спливають у її маленькій книжечці.
Буклет надійде в продаж у четвер, його попередня оцінка становитиме 400 фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, раніше на аукціоні продали раніше невідомі фото принцеси Діани, принца Чарльза і маленького принца Вільяма, зняті в Балморалі.