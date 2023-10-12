"Став голосом вільної України": Сергій Жадан отримав премію Шведського PEN-клубу

Український письменник Сергій Жадан удостоєний престижної нагороди — премії імені Курта Тухольського. Ця премія присуджується письменникам, які доклали особливих зусиль для забезпечення свободи слова.

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Український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки", "Лінія Маннергейма" та волонтер Сергій Жадан був удостоєний престижної нагороди Шведського PEN-клубу — премії імені Курта Тухольського. Члени Шведського PEN-клубу визнали його одним "голосом вільної України". Про це йдеться на сайті організації.

"Один із найважливіших та самобутніх голосів сучасної української літератури, який беззастережно зображує агресивну війну, яку зазнає його країна, невпинно несучи літературу людям – і тим самим дозволяючи мистецтву працювати на кращий світ", — йдеться у повідомленні.

Голова Шведського PEN-клубу Керстін Альмегорд зазначила, що після початку війни Російської Федерації проти нашої держави Сергій Жадан став голосом вільної України. Його робота демонструє роль літератури в "найжахливіших обставинах".

Церемонія нагродження премією відбудеться у Стокгольмі 15 листопада.

Премія Тухольського

Премія Тухольського — це стипендія, започаткована шведським PEN -клубом і яка присуджується з 1985 року письменнику, який доклав особливих зусиль для забезпечення свободи слова. Премія заснована на згадку про німецького журналіста і письменника Курта Тухольського, книги якого були спалені на багатті і втік до Швеції 1930 року. У різні роки премію вручали Давіту Ісааку, Гуй Мінхаю, Салман Рушді, Бею Дао, Нуруддін Фарах і Самар Язбек.

Нагадаємо, Сергій Жадан пояснив, чому вирішив деякий час не виступати за кордоном. Сергій Жадан пояснив, чому скасував поїздки за кордон, а також уперше прокоментував розлучення з другою дружиною.