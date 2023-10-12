Кері Малліган, зірка "Великого Гетсбі", таємно народила третю дитину

Актриса не афішувала радісну новину, але підтвердила, що у неї народилася третя дитина від чоловіка Маркуса Мамфорда.

Related video

Кері Малліган і фронтмен гурту Mumford & Sons уже виховують семирічну доньку Евелін Грейс і п'ятирічного сина Вілфреда. А тепер акторка підтвердила, що вони стали батьками втретє. Про це пише PEOPLE.

Важливо

"Викинув матрац у вікно": Арнольд Шварценеггер розповів, що був "неймовірно" суворим зі своїми дітьми

У бесіді з Vogue для листопадової обкладинки 38-річна акторка підтвердила, що в неї народилася ще одна дитина від її 36-річного чоловіка-музиканта.

У статті інтерв'юер зазначив, що на момент їхньої зустрічі Малліган уже шість тижнів, як народила дитину. І розповів, що актриса увійшла "в лондонську кав'ярню зі спантеличеним жестом, побачивши жовту пляму від підгузка, залишену на її блузці".

Малліган сказала своєму малюкові: "Я переодягну тебе, а потім ми знайдемо мамі іншу сорочку".

Кері Малліган

Про дитину більше не згадувалося, її ім'я і стать поки невідомі.

Також Кері Малліган розповіла, як повернення на роботу допомогло їй після післяпологової депресії.

У Кері та її чоловіка вже є 7-річна дочка Евелін Грейс і 5-річний син Вілфред.

Після п'ятимісячного роману Мамфорд і Малліган заручилися в серпні 2011 року, а потім у квітні 2012 року одружилися на фермі в Сомерсеті, Англія.

На церемонії були присутні близько 200 гостей, включно з такими знаменитими друзями пари, як Сієнна Міллер, Джейк Джилленгол і Колін Ферт.

Цікаво, але до свого бурхливого роману Кері та Маркус були друзями по листуванню і спілкувалися в дитинстві. Після перерви в кілька років вони зустрілися вже дорослими.

Кері Малліган і Маркус Мамфорд Фото: Getty Images

Перша дитина пари народилася 15 вересня 2015 року, а син — у серпні 2017 року. Під час народження доньки Малліган пожартувала, що уроки, які вона їй дасть, полягатимуть у тому, що: "ніякого макіяжу, ніякого пірсингу і ніяких татуювань".

До заміжжя Кері зустрічалася із Шаєю Лабафом, партнером по фільму "Волл-стріт: Гроші не сплять". Пара розлучилася 2010 року.

Нагадаємо, торік Кері в сліпучому чорному вбранні із золотом блищала на червоній доріжці Met Gala.