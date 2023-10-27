Гарбузи та привиди: топ-7 варіантів манікюру на Геловін 2023 (фото)

Під час Геловіну зазвичай відбувається відвідування тематичних костюмованих вечірок, на які варто зробити відповідний манікюр.

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Наближається найстрашніше свято року — Геловін, і чудовим доповненням до тематичних костюмів стане відповідний манікюр. Фокус зібрав топ-7 ідей "моторошного" покриття нігтів.

Найгучніше Геловін відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч у цих країнах він не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву. В Україні свято набуло поширення після здобуття незалежності. Його відзначають в ніч проти 1 листопада.

Під час Геловіну відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання домівки та будівель, створення впізнаваного ліхтаря з гарбуза.

Важливо

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Яскравий

Розпочнемо з яскравого варіанту. Нігті можна покрити фіолетовим, зеленим, червоним кольорами, за рахунок чого вони точно привернуть до себе увагу, виділяючись на фоні вашого образу, особливо якщо він буде однотонним і темним.

До покриття можна додати різноманітні малюнки, наліпки чи каміння. Наприклад, павуків, око, привидів.

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З "кровʼю"

Святкові нігті можна "облити кровʼю", додавши червоний лак, який розтечеться по пластинці патьоками та краплями. Це свого роду зворотній французький манікюр зі святковими особливостями Геловіну.

Французька не класична класика

Можна звернутися до традиційних варіантів, наприклад, французького манікюру. Проте для моторошного свята варто обрати саме темні відтінки і доповнити їх камінцями чи відповідними малюнками.

Блискітки та малюнки

На ваших нігтях можуть зʼявитися картини з вовками, гарбузами, привидами та іншими геловінськими персонажами. Для цього варто знайти хорошого майстра, який зможе відтворити ваші бажання та бачення святкового манікюру. Або ж використати вже готові наклейки.

Павутина та гарбузи

Одним з найпоширеніших атрибутів моторошного свята є павутина і, відповідно, її архітектори — павуки. Їх можна поєднати з іншими персонажами Геловіну, наприклад, привидом чи гарбузом.

Геловінський гарбуз заслуговує особливої уваги фанатів цього свята. Його відносно легко малювати, і він виділятиметься на фоні похмурих відтінків

Темна ніч

Геловін зазвичай асоціюється з темрявою та ніччю. Ви можете зобразити на нігтях саме цю пору доби, намалювавши місяць, дерева та птахів.

Привиди

Перевага цих персонажів у тому, що їх досить легко намалювати. Потрібен лише білий та чорний лаки. За бажання, звісно, можна доповнити малюнок додатковими елементами.

Нагадаємо, який манікюр був популярний на Геловін-2021.

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