Від Кейт Міддлтон до принцеси Леонор: серед дам із вищого світу з'явився новий тренд

Жінки з королівських сімей за допомогою білих костюмів ідеального крою підкреслюють свій високий статус.

Related video

Поява 18-річної іспанської принцеси Леонор на присязі Конституції в білому штанному костюмі від іспанського бренду Sastreria Serna продемонструвала тенденцію, якої останніми роками дотримуються жінки з королівських сімей. Білий брючний костюм — новий писк моди. Якщо раніше пані з вищого суспільства все ж обирали сукні та спідниці, то зараз така двійка стала чимось на кшталт негласного протокольного ділового ансамблю. Фокус зібрав кілька схожих образів і пропонує ознайомитися з ними і вам.

Принцеса Леонор у костюмі від Sastreria Serna

Білий брючний комплект принцеси на присязі складався з двобортного піджака на двох ґудзиках і злегка розкльошених приталених штанів. Образ принцеса доповнила перловими туфлями з гострим носком від Lodi і сережками ювелірного бренду Gold&Roses з сапфірами і діамантами за 1855 євро.

Кейт Міддлтон у костюмі від Alexander McQueen

Принцеса Уельська — велика любителька брючних костюмів, і в її гардеробі є комплекти найрізноманітніших кольорів. Знайшлося там місце і білим ансамблям. На матчі групового етапу чемпіонату світу з регбі 2023 року між Англією та Аргентиною у вересні Кейт з'явилася на трибуні в елегантному білому костюмі від Alexander McQueen. Принцеса Кейт носила комплект з відповідним поясом на Іграх Співдружності в липні 2022 року, розбавила його ефектними сережками на відкритті Національного пам'ятника Віндраш на вокзалі Ватерлоо в червні того самого року і знову вийшла в ньому під час відвідин Ямайки в межах королівського туру Карибським регіоном з принцом Вільямом у березні минулого року.

Меган Маркл у костюмі Altuzarra

42-річна герцогиня Сассекська нещодавно з'явилася в білому на сцені "Саміт батьків Фонду Арчевелл: психічне здоров'я в епоху цифрових технологій" у Нью-Йорку, де вона була одягнена в піджак кольору слонової кістки з відкритими плечима і штани в тон від Altuzarra.

Раніше Меган викликала фурор у білому костюмі Valentino на Іграх нескорених 2022 року в Гаазі, продемонструвавши тренд у стилі оверсайз.

Королева Іспанії Летиція в Carolina Herrera в Carolina Herrera

Мати принцеси Леонор, королева Летиція, теж прихильниця білих костюмів. 51-річна королева Іспанії з'явилася в білій штанній двійці від Carolina Herrera з топом з мереживним оздобленням на заході Фонду принцеси Астурійської в Королівському палаці в червні 2023 року.

Королева Летиція на заході Фонду принцеси Астурійської Фото: Getty

Приблизно в той самий час минулого літа вона одягла костюм із блідо-рожевим топом, щоб відвідати Центр біженців CREADE разом із першою леді США, доктором Джилл Байден.

Королева Летиція в білому штанному костюмі під час зустрічі з Джилл Байден Фото: Getty

Королеву Летицію можна вважати творцем модної уніформи принцеси, оскільки вона одягла білий костюм для фотосесії після оголошення про свої несподівані заручини з майбутнім королем Філіпом 2003 року.

Летиція і майбутній король Іспанії Філіпп у день своїх заручин 2003 року Фото: Getty

Серед інших королівських осіб, хто полюбляє білі костюми, — принцеса Данії Ізабелла, кронпринцеса Данії Мері, королева Йорданії Ранія, принцеса Софія та інші.

Королева Ранія в білому

Принцеса Швеції Софія

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон на зустріч з гендиректором Apple одягла невластивий їй брючний костюм.