Белла Хадід привітала батька з днем народження (фото)

Забудовник елітних готелів та особняків Мохаммед Хадід відзначив 75-річчя.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід привітала батька Мохаммеда з днем народження. Знімками та словами зірка подіумів палестинського походження ділиться у своєму Instagram з понад 60 млн підписників.

6 листопада 2023 року американському забудовнику Мохаммеду Хадіду виповнилося 75 років.

"З днем народження мого тата. Народжений у Назареті, Палестина, 6 листопада 1948 року", — написала донька іменинника. Зазначимо, що наразі Назарет відноситься до території Ізраїлю. Його вважають третім за значущістю для християн містом після Єрусалима та Вифлеєма.

На першому фото модель стоїть під руку з батьком, на другому вона продемонструвала їхній однаковий колір очей, а на третьому іменинник позує в діловому костюмі біля прапору Палестини.

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Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначимо, що, окрім Белли, у Мохаммеда Хадіда є доньки Джіджі, 28, Алана, 38, Маріель, 43, та 24-річний син Анвар. Публічно вони підтримують Палестину.

Мохаммед Хадід з донькою Беллою Фото: Getty Images

Нагадаємо, 38-річна донька Мохаммеда Хадіда дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про підтримку Палестини старшою сестрою Белли Джіджі Хадід.