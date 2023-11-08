Дівчина Тараса Цимбалюка розповіла, чи живуть вони разом (фото)

Про роман знаменитостей стало відомо наприкінці 2022 року.

Related video

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна розповіла, чи живуть вони разом. Рестораторка напередодні відповіла на запитання підписників у своєму Instagram.

Готочкіна розповіла, що вони з Цимбалюком живуть разом, коли вона в Києві. Втім, дівчина актора часто перебуває в Польщі, оскільки має там бізнес.

"Коли я в Києві, то так, живемо разом", — зізналася кохана зірки серіалу "Звʼязок".

Зокрема вона розповіла, що закохані разом уже другий рік.

"Із Тарасом ми вже рік разом, пішов другий рік. Іноді здається, неначе ми щойно познайомилися", — поділилася з фоловерами рестораторка.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Світлана Готочкіна Фото: Скриншот Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк Фото: Скриншот

Про роман українських знаменитостей стало відомо наприкінці 2022 року. За кілька місяців до цього актор розлучився з візажисткою Тіною Антоненко через рік після весілля.

Тарас Цимбалюк відомий за багатьма українськими фільмами та серіалами, серед яких "Чорний ворон", "Звʼязок", "Кріпосна", "СуперКопи", "Спіймати Кайдаша" та інші.

Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк показав фото зі Світланою Готочкіною "для сімейного архіву".

Також Фокус писав про те, як познайомилися Готочкіна та Цимбалюк.