Емілія Кларк і Кім Кетролл з'явилися на премії "Жінка року" в Лондоні

У Лондоні відбулася церемонія нагородження "Жінка року" від Harper's Bazaar.

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У вівторок, 7 листопада, ввечері відбулася одна з найочікуваніших подій світу моди, кіно та мистецтва — церемонія нагородження "Жінка року" від Harper's Bazaar", що відбувалася в розкішному лондонському готелі Claridge's. Про це повідомляє видання Daily Mail.

На червоній доріжці світського заходу блищали Наомі Воттс, Емілія Кларк, Джеррі Голівелл і Кім Кеттролл, які змогли вразити всіх присутніх своїми елегантними образами.

Червона доріжка премії "Жінка року" від Harper's Bazaar

Наомі Воттс, 55-річна британська акторка, з'явилася на церемонії в елегантній чорній сукні до підлоги від Торі Берч, яка підкреслила її бездоганну фігуру. Тоді як Емілія Кларк, 37-річна зірка "Гри престолів", сяяла в білій сукні в стилі 1920-х років, прикрашеній бронзовим декором. До слова, Емілія Кларк отримала нагороду "Актриса року".

Джеррі Голівелл, 48-річна співачка, справила враження на гостей і колег своїм бездоганним, на думку редакторів модних рубрик, образом у сукні з великими квітами, що підкреслила її енергійний стиль.

Тим часом Кім Кеттролл, 67-річна акторка з "Сексу у великому місті", позувала фотографам у бездоганному образі — чорно-золотій блискучій сукні, що підкреслила її силует.

Кім Кеттролл

- Дженна Ортега отримала нагороду "Прорив" на церемонії нагородження #BazaarAwards. Ортега — лише одна з переможниць нашої премії "Жінка року 2023", якою ми відзначаємо тих, хто найбільше здивував нас за останні 12 місяців, — зазначають у виданні.

Дженна Ортега

Нагадаємо, що Емілія Кларк прикрасила обкладинку Harper's Bazaar і дала ексклюзивне інтерв'ю.