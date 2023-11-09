Телефон, наволочка і шампунь: 5 повсякденних звичок, які псують вашу зовнішність

Щодня ми робимо безліч речей, які впливають на нашу зовнішність і часто не найкращим чином.

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Безумовно, правильне харчування, спорт і догляд за своїм тілом є важливою складовою вашого зовнішнього вигляду. Але іноді прості повсякденні звички можуть звести нанівець всі ваші старання і зусилля. Щоб ви залишалися красивими і свіжими, важливо позбутися основних звичок, які чинять щоденний негативний вплив. Про це пише realbuzz.com.

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Сон

Фото: Getty Images

Кожна принцеса потребує прекрасного сну, саме сон може призвести до передчасного старіння і в'янення шкіри. Проблема зі сном полягає не в самому процесі, а в наволочці. Дивно, але ваша наволочка може забирати у вас вологу, що спричинить передчасне старіння шкіри, залишивши на вашому обличчі зморшки і заломи.

Щоб вирішити цю проблему, дерматологи рекомендують придбати шовкову наволочку для подушки. Шовк містить амінокислоти, аналогічні тим, що містяться в наших зволожувальних кремах, тож, коли ми вночі відпочиваємо, шкіра не втрачає необхідної вологи

Макіяж

Фото: Getty

У Великій Британії середньостатистична жінка використовує 12 косметичних засобів на день, проте ці косметичні засоби можуть радше зіпсувати вашу зовнішність, аніж покращити її. Коли ми наносимо креми для обличчя і тональну основу, більшість із нас роблять це пальцями. Користуватися пальцями — нормально, але чи багато хто з нас перед цим миє руки? Деякі можуть мити руки перед нанесенням макіяжу вранці або ввечері, але мало хто робить це, коли підфарбовуються десь на роботі чи в громадських місцях.

Це погана звичка для шкіри. У пальцях мешкають бактерії, і нанесення продуктів у такий спосіб призводить до перенесення бактерій на обличчя, що може спричинити інфекцію і появу плям. Щоб запобігти появі плям і водночас продовжувати користуватися улюбленими косметичними засобами, обов'язково використовуйте дезінфекційний засіб для рук перед нанесенням крему для обличчя або використанням пензлів.

Вода

Фото: Freepik

Питна вода допомагає поліпшити наш зовнішній вигляд, живлячи нашу шкіру, але часто проблемою є те, як ми п'ємо воду. Більшість щодня використовують пляшки або трубочки, але чи знаєте ви, що пиття з пляшки або через трубочку може призвести до старіння шкіри? Вживання подібним чином алкоголю і куріння може призвести до появи зморшок навколо рота. Якщо ви хочете виглядати молодо і без зморшок, настав час купити склянку для води і відмовитися від пляшечок та соломинок.

Телефон

Подумайте про те, де ви залишаєте свої телефони: на стільницях кафе, у підставках для напоїв у машині та на сидіннях у роздягальнях. Ми залишаємо їх на прилавках магазинів, позичаємо друзям і навіть не випускаємо їх з рук у громадському туалеті, коли миємо руки.

Щоб не мати проблем зі шкірою, використовуйте антибактеріальні серветки та будьте уважнішими до того, куди кладете свій телефон.

Миття волосся

Фото: Freepik

Якщо ви хочете мати чудовий вигляд і почуватися добре, найменше, що вам потрібно робити, — це дотримуватися чистоти, вірно? Що ж, хоча базова гігієна, очевидно, є важливою частиною вашого режиму краси, вам слід ретельно вибирати засоби. У більшості шампунів і кондиціонерів для волосся ви знайдете піноутворювальну хімічну речовину під назвою лауретсульфат натрію.

Хоча ця хімічна речовина широко використовується, вона може завдати шкоди вашому волоссю, шкірі та здоров'ю. У клініці з контролю випадіння волосся пояснюють, що лауретсульфат натрію може навіть спричинити сповільнення циклу росту волосся, і припускають, що ця хімічна речовина може подовжити фазу випадіння волосся. Тому, щоб волосся залишалося густим і шовковистим, обирайте засоби, які не містять цю хімічну речовину, наприклад, органічні шампуні та кондиціонери.

Нагадаємо, за молодість, здоров'я шкіри, кісток і навіть серця в нашому організмі відповідає колаген, а запобігти його дефіциту допоможуть певні продукти.

Раніше Фокус писав про те, які природні способи догляду за шкірою і волоссям, що передавалися з покоління в покоління китайськими жінками

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.