Ліла Мосс із котом з'явилася у фотосесії для італійського Vogue

Дочка відомої супермоделі розрізала вінтажні сукні для фото і прогулялася лугом.

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Ліла Мосс, дочка відомої супермоделі Кейт Мосс, з'явилася в стильній фотосесії для італійського Vogue.

Фото Ліли проілюстрували статтю про прогулянки на природі та їхній вплив на психічне здоров'я. Для знімків донька Кейт Мосс позувала на природі в пухнастій жовтій шубі, на квітчастому дивані у вечірніх сукнях разом із кішкою і навіть порізала вінтажну рожеву сукню від Giorgio Armani.

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Ліла продовжує свою успішну модельну кар'єру, після того, як почала її в 14-річному віці за підтримки своєї матері.

Ліла Мосс

Ліла Грейс Мосс — дочка британської супермоделі Кейт Мосс і Джефферсона Хека, видавця і фотографа.

Батьки дівчини розлучилися, коли їй було два роки, але зберегли добрі стосунки.

Ліла Мосс

У 2016 році Ліла Мосс з'явилася на своїй першій обкладинці модного журналу Vogue Italia разом з мамою. Потім уклала контракт з модельним агентством матері The Kate Moss Agency. Першою рекламною кампанією за участю юної моделі стала співпраця з брендом Braid Bar.

У 2018 році Ліла знялася в рекламній кампанії весняної колекції косметичного бренду Marc Jacobs Beauty.

Ліла Мосс

У 2020 році вона вперше вийшла на подіум. Її дебют був успішним, Мосс відкривала показ весняно-літньої колекції Miu Miu в Парижі.

Показ відбувся без глядачів, оскільки діяли обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу. На подіумі вона з'явилася в короткій спідниці і топіку з нової колекції. За тиждень до свого зіркового дебюту Ліла Мосс відсвяткувала своє 18-річчя.

Ліла Мосс

Першою ж самостійною обкладинкою Ліли Мосс для глянцю стала зйомка для зимового номера журналу Dazed.

У 2022 році під час Тижня моди в Мілані Ліла Мосс стала сенсацією, коли вийшла на подіум з інсуліновою помпою. Вона раніше не говорила про те, що страждає від діабету першого типу, тож її шанувальники оцінили сміливий жест і зазначили, що її вчинок надихнув і їх.

Після вона ще неодноразово з'являлася у фотосесіях, демонструючи інсулінову помпу.