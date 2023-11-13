Секрет молодості: 6 натуральних масок для обличчя, які підвищать рівень колагену

Натуральні маски для обличчя, приготовані в домашніх умовах, допоможуть вам стимулювати вироблення колагену в шкірі. Ось шість найкращих домашніх масок для обличчя, які зберігатимуть молодість і свіжість шкіри.

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Вироблення колагену знижується з віком, спричиняючи обвисання шкіри, появу зморшок і заломів на шкірі. Саме колаген — той незамінний білок, який зберігає вашу шкіру пружною, еластичною і молодою. Хоча багато засобів для догляду за шкірою заявляють, що здатні підвищити рівень колагену, використання натуральних інгредієнтів може зробити це у безпечніший та ефективніший спосіб Дізнайтеся, які натуральні маски для обличчя допоможуть стимулювати вироблення колагену та поліпшити загальний стан шкіри. Про це пише Onlymyhealth.

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Маска з медом та алое вера

Фото: Freepik

Оскільки мед є природним зволожувачем, він притягує й утримує вологу, зберігаючи шкіру зволоженою протягом тривалого часу. З іншого боку, алое вера сприяє виробленню колагену і заспокоює подразнену шкіру. За даними Іранського журналу медичних наук, гель алое вера може поліпшити загоєння ран, змінюючи склад колагену, збільшуючи перехресні зв'язки колагену і його кількість у ранах.

Як приготувати:

Візьміть дві столові ложки меду і змішайте їх із двома столовими ложками свіжого гелю алое вера.

Нанесіть суміш на обличчя і залиште на 20-30 хвилин, а потім змийте.

Маска з куркуми та грецького йогурту

Куркума — потужний антиоксидант, що допомагає захистити шкіру від ушкоджень та стимулювати вироблення колагену. Грецький йогурт багатий на пробіотики та молочну кислоту, які допомагають підтримувати баланс pH вашої шкіри.

Як приготувати:

Змішайте одну чайну ложку порошку куркуми з двома столовими ложками грецького йогурту.

Залиште маску на обличчі на 10-15 хвилин, потім змийте теплою водою.

Маска з банана та йогурту

Фото: Freepik

Банани багаті вітамінами й антиоксидантами, які сприяють виробленню колагену. Йогурт містить молочну кислоту, що допомагає відлущувати омертвілі клітини шкіри і покращувати її текстуру.

Як приготувати:

Розімніть стиглий банан і змішайте його з двома столовими ложками натурального йогурту.

Нанесіть суміш на обличчя і залиште на 15-20 хвилин, а потім ретельно змийте.

Маска з папайї та меду

Папайя містить такі ферменти, як папаїн, які допомагають відлущувати змертвілі клітини шкіри та сприяють виробленню колагену. Мед, як згадувалося раніше, є природним зволожувачем, що зберігає шкіру зволоженою.

Як приготувати:

Розімніть кілька шматочків стиглої папайї та змішайте їх зі столовою ложкою меду.

Після цього нанесіть її на обличчя.

Залиште пасту на обличчі приблизно на 15-20 хвилин, а потім ретельно змийте.

Маска з авокадо та оливкової олії

Фото: Freepik

Авокадо містить корисні жири й антиоксиданти, які живлять шкіру та підвищують вироблення колагену. Оливкова олія — ще один натуральний інгредієнт, відомий своїми зволожувальними та омолоджувальними властивостями.

Як приготувати:

Розімніть половину авокадо і змішайте з однією столовою ложкою оливкової олії.

Нанесіть цю пасту на шкіру обличчя на 20 хвилин, потім змийте водою.

Маска з білка і лимонного соку

Яєчні білки багаті на амінокислоти, які є будівельними блоками колагену. Лимонний сік містить вітамін С, потужний антиоксидант, який збільшує вироблення колагену та освітлює шкіру. Ваша шкіра стане більш пружною, а будь-які дефекти і темні плями поступово зникнуть.

Як приготувати:

Додайте одну чайну ложку свіжовичавленого лимонного соку в один яєчний білок, збийте.

Нанесіть суміш на обличчя до повного висихання (приблизно на 15 хвилин), а потім змийте.

Нагадаємо, як доглядати за руками восени: дерматолог дала 5 порад, які збережуть молодість шкіри.

Раніше Фокус писав про те, що зберегти молодість і здоров'я, захистити шкіру, м'язи і зв'язки допоможуть продукти, багаті колагеном.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.