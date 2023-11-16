Дружина президента Чехії в жовто-блакитних образах позувала для обкладинки Vogue

Перша Леді зачарувала своєю красою

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59-річна дружина президента Чехії Петра Павла, Єва Павлова стала героїнею нового випуску чеського Vogue.

Її фото опублікували на офіційний сторінці журналу в Instagram

У новому випуску журналу йтиметься про світових лідерів сучасності. Обкладинку цього номера прикрасило обличчя Єви Павлової.

Для фотосесії перша леді обрала небесно-блакитний костюм зі спідницею. Спідниця нижче коліна та блуза з довгим рукавом і легким коміром. Доповнили образ сріблясті туфлі. Відомо, що це образ чеського бренду TATIANA.

Цікаво, що нова обкладинка VOGUE нагадує український прапор, адже перша леді вбрана в блакитний костюм, а напис журналу зроблено жовтим кольором.

Але це не єдиний образ у якому була Павлова. На інших фото перша леді одягнула жовтий тренч. Тож загальний образ Єви також нагадує українську символіку.

Зазначимо, що у своєму інтерв'ю Єва Павлова заявила, що кожна жінка не повинна бути тінню свого чоловіка.

Цікаво, що Павлова неодноразово демонструвала свою підтримку Україні в російсько-українській війні. Вона, до речі, була учасницею третього саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у вересні в українській столиці. Його організувала дружина українського президента Олена Зеленська.

Зазначимо, Петр Павел став президентом Чехії в січні 2023 року.

Нагадаємо, Сальма Гаєк засліпила червону доріжку вишуканим образом на благодійній вечері в Каліфорнії.