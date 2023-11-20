Зупинити старіння. Косметологиня назвала 3 найкращі процедури для омолодження шкіри

Як би молодо ми не відчували себе всередині, обличчя видає наш справжній вік. Проте сучасна косметологія дає інструменти, які можуть зупинити передчасне старіння. Ексклюзивно для Фокуса косметологиня Ольга Біла розповіла, які процедури швидко допоможуть підтягнути та омолодити шкіру.

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Постійний стрес, недосипання та погана екологія негативно відображаються на стані шкіри. І це все, не рахуючи вікові зміни, з якими рано чи пізно стикається кожна жінка. Як відтермінувати процеси старіння і повернути шкірі пружність молодість та красу. На усі ці запитання, Фокусу відповідає лікарка, косметологиня салону краси "Santa Monica" Ольга Біла.

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Ботулінотерапія

Фото: Freepik

"На сьогодні процедурою номер один по праву залишається ботулінотерапія. Вона давно використовується в косметології та є найефективнішим методом позбавлення від мімічних зморшок", — каже Ольга Біла.

У проблемні ділянки обличчя вводяться мікродози ботулотоксину А, який запобігає надмірному напруженню м‘язів і розслабляє їх. Завдяки цьому відбувається розгладження зморшок. Процедура має безліч переваг:

перші результати можуть бути помітні вже через 1-3 дні після введення препарату;

тривалість процедури 20-30 хв;

виражений результат зберігається протягом 3-6 місяців (залежить від індивідуальних особливостей організму і впливу зовнішніх чинників).

"Особливо популярна техніка "Full face" в ботулінотерапії, адже це не просто тренд, а грамотний індивідуальний підхід до кожного пацієнта, виходячи з морфотипу його обличчя і м‘язової активності. Успіх цієї процедури залежить від досвідченості лікаря-косметолога, який має досконало знати анатомію і володіти цією технікою для забезпечення якісного та безпечного результату за допомогою препарату, який має офіційну реєстрацію в Україні, — наголошує косметологиня. Що в результаті отримаємо? Вже через 14 днів після процедури пацієнт насолоджується гладеньким лобом, відкритим поглядом, відсутністю зморшок в зоні носа та навколо очей, згладженістю заломів навколо рота, а також легким збільшенням губ, чіткішим контуром овалу обличчя та гарною якістю шкіри на шиї", — каже Ольга Біла.

Мезонитки

Фото: Freepik

Для якості та щільності шкіри широко використовуються спеціальні мезонитки. Вони містять матеріал, що повністю біодеградує, наприклад полідіоксанон та полімолочну кислоту. Нитки бувають різної довжини й конфігурації, в залежності від зони, з якою планується працювати та від ефекту, який хочеться отримати.

Мононитки активують синтез колагену, покращують кровотік і лімфодренаж, відновлюють атонічну шкіру.

активують синтез колагену, покращують кровотік і лімфодренаж, відновлюють атонічну шкіру. Спіральні pdo- нитки рекомендують для відновлення об‘ємів.

"Завдяки своїй формі, намотаній навколо голки-носія, ці нитки мають кращий регенеруючий ефект, ніж попередні варіанти. Вони гнучкі та еластичні, що особливо важливо при корекції зон з високою мімічною активністю", — каже косметологиня.

Нитки, які складаються з двох сплетених і перев‘язаних між собою ниток.

"Така форма дозволяє досягти максимального ефекту підтяжки. Нитки не просвічуються через шкіру і ніяк не видають себе візуально чи тактильно", — зазначає Ольга Біла.

Нитки-мітли, які заправлені в канюлю.

"Цей тип застосовуються для заповнення зморшок. Є ще багато різних видів ниток, але всі вони мають бути неімуногенними, біодеградуючими, не вступати в реакцію з тканинами пацієнта, забезпечувати пролонгований задовільний результат, відповідати високим стандартам якості", — наголошує лікарка.

Полімолочна кислота

Фото: Freepik

Почесне місце серед методик для омолодження посідає ін’єкційна процедура з використанням "королеви молодості та краси" — полімолочної кислоти. Вона не притягує воду та не викликає набряки, тому показана тим пацієнтам, які з відомих причин відмовляються від використання філерів на основі гіалуронової кислоти.

"Полімолочна кислота є біосумісною з організмом, не накопичується в тканинах навіть за умови регулярного застосування, оскільки з часом розпадається та повністю виводиться з організму у вигляді води та вуглекислого газу. Ефект триває близько двох років", — зазначає Ольга Біла.

Безперечним фактом є те, що основною причиною появи зморшок є нестача колагену, який надає пружності шкірі, зберігає об‘єми та форму обличчя. Препарати на основі полімолочної кислоти запускають неоколагенез і каскад функцій, що омолоджують шкіру. Також після процедури спостерігається вирівнювання рельєфу, зменшення рубців, ліфтинг овалу обличчя, усунення та профілактику птозу, підйом куточків рота та пом’якшення носогубних складок, зменшення синців під очима шляхом ущільнення шкіри, омолодження шкіри обличчя, зони шиї та декольте, кистей, заповнення втрачених об’ємів (волюмізація) вилиць, щік, підборіддя.

Фото: Freepik

Як бачите, сучасна косметологія пропонує дієві та безпечні методи, які здатні відтермінувати старіння та омолодити шкіру. Надзвичайно важливо зважено підходити до виконання будь-яких процедур, робити їх у професійних лікарів-косметологів та зважати на індивідуальні особливості, а не лише гнатися за модою.

Нагадаємо, косметологиня назвала 4 причини, які викликають нерівність обличчя.

Раніше Фокус писав про те, що косметологиня дала поради стосовно того, чи потрібно змивати тонік та міцелярну воду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.